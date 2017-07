auShop Kariya Eki Mae: Ganhe ¥20.000 e Mega Promoção de Smartphones!!

A auShop Kariya Eki Kita realizará o primeiro evento promocional nos dias 8 e 9 de Julho (sábado e domingo)!! Aproveite os descontos e vantagens durante o evento!!!

Promoção para troca de operadora

Tipo de contrato: Troca de operadora (MNP)

Faça o contrato do iPhone 7/7 Plus e ganhe ¥20.000 ou mais!!

Pague ¥4.338 mensalmente na aquisição do Xperia XZs!!

Veja também as vantajosas promoções do novo Galaxy S8/S8+!!!

Fora isso, a loja estará presentando os primeiros clientes que formalizarem contratos com brindes especiais!!!

O valor do cashback poderá aumentar também de acordo com as condições do contrato!! Planos familiares têm vantagens adicionais! Confira com os staffs!!!

A loja estará oferecendo ótimos descontos para clientes que desejarem trocar de operadora ou mesmo para os clientes da au que desejam trocar de aparelho!!!

Adquira um tablet junto ao aparelho e pague menos mensalmente!!

iPad 5 e iPad mini 4 por ¥0 mensal!! Pague a partir de ¥2.160/mês no plano mensal de dados do tablet (contrato de 3 anos!!!)

Faça seu contrato mesmo sem visto permanente

As normas de parcelamento mudaram!!

Não será mais necessário possuir cartão de crédito ou visto permanente para realizar novos contratos!! Entretanto, o tempo do parcelamento poderá sofrer variações de acordo com o período de visto do cliente!! Em caso de dúvidas, consulte a loja ou ligue para: 0566-63-2321

A loja também estará realizando uma mega promoção para as pessoas que não possuírem visto suficiente para o parcelamento do aparelho!!!

Adquira o Galaxy S6 por ¥0!!! Consulte!!

Mega combo da auShop Kariya Eki Kita:

Qua Phone PX (com configuração em português) + Roteador portátil ou residencial (Wi-Fi Router) + Qua tab PZ/PX por ¥0!!! Para mais informações, consulte a loja!!

auShop Kariya Eki Kita

Endereço: 〒448-0034 Aichi-ken, Kariya-shi, Shinmeichō, 7 Chome-6-2-2

TEL: 0566-63-2321

Horário de funcionamento: 10h00 ~ 19h00

Mapa de acesso: