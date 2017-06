Plantão da au no Works Group Kakamigahara! Confira as promoções!!

Nos dias 10 e 11 de junho (sábado e domingo), plantão da auShop Kakamigahara Unuma no Works Group Kakamigahara!!!!! Troque para au e ganhe Fone BEATS ou uma churrasqueira elétrica!!!!



3° Plantão da au no Supermercado Works Group



Ganhe fone Beats trocando de operadora ou solicitando novo contrato (acima de 2 aparelhos)

Tipo de contrato: Troca de operadora (MNP) / Novos contratos

Aparelhos: iPhone 7 ou iPhone 7 Plus (128 GB) / iPad5 32GB / Speed Wi-Fi NEXT W04

Local do evento: Supermercado Works Group Kakamigahara (Mapa aqui)

(〒504-0828 Gifu-ken Kakamigahara-shi Soharamurasame-cho 1-38-2 / TEL: 058-389-6192)

Horário: 11h00 às 18h00

Vantagens: Trocando de operadora (MNP) ou formalizando novo contrato (incluso contratos de tablet) de mais de 2 aparelhos, a loja presenteará com o famoso Beats ou um Home BBQ Plate (churrasqueira elétrica)!

E mais: Staff prestando atendimento em português e inglês nos dois dias do evento! Aproveite para fazer uma visita ou formalizar contratos! Quem responder a enquete ou participar do jogo ganhará um brinde!

Documentos para o contrato:

◆Documentos de identificação: ① Carteira de habilitação ou ② Comprovante de Visto Permanente Especial ou ③ Cartão de Seguro de Saúde + Atestado de Residência (com menos de 3 meses desde a data de expedição) ou ④ Passaporte japonês ou ⑤ Zairyu Card + Passaporte expedido no país de origem (caso o prazo do visto de permanência for abaixo de 90 dias, o pagamento da tarifação mensal será somente através do cartão de crédito no nome do titular). Caso constar como “residência indefinida” (especificado no verso após solicitação), será necessário apresentar um documento extra.

Para mais detalhes, ligue na loja e confira. (auShop Kakamigahara Unuma: 058-379-5161, Centro de atendimento ao cliente da KDDI – 0120-959-473)

◆ Para os trâmites de pagamento:

<pagamento através de cartão de crédito> cartão de crédito

<débito em conta bancária> cartão da conta bancária ou caderneta + carimbo usado para abrir a conta bancária

*O documento de identificação pessoal deve constar o nome completo, data de nascimento, endereço atual e estar dentro do prazo de validade.

*Para clientes que formalizarem contrato individual através de crediário, deverão apresentar um documento que possa ser constatado o tempo de visto de permanência ou cartão de crédito. Não será possível efetuar o pagamento através de crediário caso o tempo de visto for menor do que o período do parcelamento.

Condições:

– Smartphone au: inscrição no “desconto para todos ★1”

– Tablet 4G LTE: inscrição no “plano para tablet ds (contrato de 3 anos) / (contrato de 3 anos/L) e no “video pass”

– Kit desconto para smartphone ou inscrição obrigatória no desconto para família (*contrato de 2 aparelhos ganham 1 Beats ou um Home BBQ Plate; contratos de 4 aparelhos ganham 1 Beats e um Home BBQ Plate)★3,4

Veja informações importantes sobre esta campanha clicando aqui.

Mapa para o local do evento (Mercado Works Group):

Informações importantes:

★1 “Desconto para todos”: *A renovação será automática e a cada 2 anos. Em caso de rescisão de contrato antes do término do mesmo, acarretará uma multa (¥9,500) (com exceção do período de renovação).

★2 “Plano para tablet ds”: *Contrato de 3 anos, sendo a primeira renovação após 2 anos e será realizada automaticamente. Caso o cliente solicitar a rescisão do contrato, pausa ou alteração no plano, acarretará uma multa (¥9,500) (com exceção do período de renovação). *2: este plano de tarifação é somente para os contratos de

tablet au que adquiririrem juntamente smartphones 4G LTE / celulares 4G LTE no nome do mesmo titular.

Para mais detalhes, acesse: http://www.au.kddi.com/english/mobile/charge/basic-charge/tablet-plan-ds3

★3 as cores dos headphones Beats deverão ser escolhidos pelos clientes dentre as disponíveis na loja. Haverão casos em que as cores não estarão de acordo com a expectativa do cliente, portanto a loja solicita previamente a compreensão de todos.

★4 “Desconto para família”:O contrato poderá ser formalizado entre 2 a 10 linhas telefônicas.

*Para obter informações sobre as taxas de trâmites contratuais, entre em contato com os staff da loja. Haverão casos em que não serão permitidos usar várias promoções oferecidas pela loja simultaneamente.

*Há alguns aparelhos que estão fora das promoções. *Será encerrado assim que esgotarem os aparelhos disponíveis. *Todos os valores contidos neste anúncio tem o imposto incluso.

*Para mais detalhes, consulte com os staff da loja.

*O termo Beats é uma marca registrada pela Beats Electronics LLC. * O Home BBQ Plate será enviado pela empresa FOX.

*Haverá um custo de ¥3,000 (imposto a parte) de trâmites contratuais. *Confira com os staff da loja sobre as demais taxas referentes à formalização de contrato. *O termo iPhone foi registrado nos EUA e demais países, e é uma marca registrada pela Apple Inc, com todos os direitos reservados e (c) 2017. *Todos os valores que constam neste anúncio com exceção daqueles com observações, tem o imposto incluso. *Consulte os staff da loja para mais detalhes.