Plantão da au no Toyoake Danchi! Promoção de iPhone!

Plantão da auShop Toyoake na loja brasileira “Oniku-ya A FOODS” (Toyoake Danchi) neste sábado (10/jun)!!

Local do evento: Oniku-ya A FOODS

Horário: 10h00~18h00

Endereço: 〒470-1131 Aichi-ken Toyoake-shi Futamuradai Toyoake Danchi 55 3-1-1

Compareça ao evento para realizar consultas sobre orçamentos de smartphones, celulares e Internet!! A loja presenteará TODOS OS CLIENTES que preencherem a enquete com brindes!!

*Mais detalhes com os staff da loja

Presentes para os 10 primeiros clientes que realizarem novos contratos ou troca de operadora na loja!!

A loja presenteará os 10 primeiros clientes que realizarem contratos na loja com tickets de desconto de carne da loja “Oniku-ya A FOODS”.

Período: 24 de junho ~ 25 de junho

Tipos de contrato: Novos contratos/MNP (troca de operadora)

*Alguns aparelhos estão fora da promoção

*Confirme os detalhes de contrato na loja. *Mais detalhes com os staff da loja.

iPhone 7 32GB por ¥0 + Ganhe até ¥15.000

Tipos de contrato: MNP (troca de operadora)

Aparelho: iPhone 7

Condições: Trocar de outras operadoras para au + Desconto para famílias + Consulta/orçamentos previamente realizados na “Oniku-ya A FOODS” + Programa de Shitadori (troca de operadora) + Desconto Mensal

Preços:

iPhone 32GB

Preço do aparelho: ¥79.200 (¥3.300 x 24 parcelas)

Desconto mensal: ▲¥68.400 (▲¥2.850 x 24 parcelas)

Programa de Shitadori (troca de operadora): ▲¥21.600 (▲¥900 x 24 parcelas) no caso do Shitadori do iPhone 6

= Valor do aparelho por ¥0 mensal

■Sem custo de inscrição – Taxa de juros de 0% – 24 parcelas de pagamento – Período de pagamento de 26 meses

Sobre os ¥15.000 de cashback

・¥5.000 para quem trocar de operadora

・¥5.000 na inscrição no desconto para família

・Aumento de ¥5.000 na apresentação do orçamento realizado previamente

Confira informações sobre este evento clicando aqui.

Oniku-ya A FOODS

Local do evento: Oniku-ya A FOODS

Endereço: 〒470-1131 Aichi-ken Toyoake-shi Futamuradai Toyoake Danchi 55 3-1-1

Clique para abrir o mapa de acesso

auShop Toyoake

Endereço: 470-1124 Aichi-ken Toyoake-shi Misakicho Inohana 6-5

Tel: 056-291-1799

Horário de atendimento: Dias de semana – 10h00~19h00 Fins de semana – 10h00~20h00

Mapa de acesso: