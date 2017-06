Mega Promoção de Reinauguração da auShop Takahama!

GRANDE PROMOÇÃO DE REINAUGURAÇÃO

auShop Takahama – dias 9, 10 e 11 de Junho!!!!

Nova loja, em novo endereço! Ampliada e com muito mais espaço! A auShop Takahama irá oferecer uma MEGA CAMPANHA!

Não precisa ter visto permanente ou cartão de crédito para realizar contratos!! (consulte na loja os detalhes!)

MEGA PROMO 1 – Smartphones Android

Aproveite as PROMOÇÕES EXCLUSIVAS!

GALAXY A8: na troca de operadora(MNP) ou novo contrato ganhe o aparelho por ¥0 e fique livre de prestações e ainda receba ¥50,000 em vantagens ou descontos por aparelho! Pague muito menos mensalmente!

Promoções para troca de operadora (MNP) em família

Xperia: ganhe até ¥50,000 por aparelho em vantagens ou descontos!

Troca de operadora em família: ganhe ¥40,000

Shitadori (deixando o aparelho usado na loja) ganhe até ¥35,000 (o valor pode variar conforme o aparelho)

Promoções também para novos contratos!!

Faça uma visita a auShop Takahama e veja mais promoções e vantagens adicionais para famílias!

Obs: as vantagens citadas acima podem aumentar! Faça uma visita e confira!

MEGA PROMO 2 – iPhone!!

Na troca de operadora em família (MNP) ganhe ¥50,000 por aparelho em vantagens ou descontos!!

Na troca de operadora em família MNP de 4 aparelhos ganhe ¥30,000 por aparelho!!

Shitadori (deixando o aparelho usado na loja) ganhe até ¥35,000 (o valor pode variar conforme o aparelho)!!!

Famílias terão muitas vantagens!!!!

Consulte por telefone sobre as promoções acima – 080-9731-9986 (Camila, atendimento em português) ou 0566-52-2626.

Mais Vantagens deste evento

Na troca de operadora adquirindo um iPad ganhe até ¥30,000 em vantagens!

E adquirindo um Wi-Fi Móvel ganhe até ¥20,000 em vantagens!

Solicite o celular de criança “Mamorino” por ¥0!!!!

Para sua família

No dia haverá Food Truck – Venda de comidas e bebidas!!

E também haverá pula pula infantil!!

Entre outros prêmios e vantagens!!

Para mais informações ligue para 080-9731-9986 (Camila atendimento em português) ou (0566)52-2626

【Informações importantes】

Para fazer a troca para au, aconselhamos aos clientes irem previamente na Softbank ou Docomo e solicitar o MNP Yoyaku Bango, assim o procedimento ficará mais fácil.

auShop Takahama

Telefone: 0566-52-2626 ou 080-9731-9986 (Camila atendimento em português).

Endereço: 〒444-1332 Aichi-ken Takahama-shi Yuyama-cho 5-5-10

Horário do atendimento nos dias do evento: das 10:00 da manhã até as 19:30