Hamamatsu: Plantão da au na Festa Junina!! Confira as promoções!!!

A auShop Hamamatsu Yanagi Dori estará na Festa Junina de Hamamatsu no dia 25 de Junho (domingo)!!!

Ganhe presentes respondendo à enquete da loja!!

A loja contará com 4 staffs especialmente para atender os clientes estrangeiros!

Participe do grande sorteio ao responder à enquete da loja!! Oportunidade de ganhar um auto-falante wireless e um fone de ouvido!! Todos irão ganhar, aproveite!!!

A loja também realizará consultas sobre internet residencial e telefones celulares!!! Formalize seu contrato no local e aproveite as promoções da loja!!

*Há um limite nos prêmios do sorteio de brindes!! Cada pessoa poderá participar apenas uma únicas vez!

Início das vendas do iPad Pro 10.5 polegadas/ iPad Pro 12.9 polegadas/Galaxy S8/Galaxy S8+

Tipos de contrato: Troca de operadora (MNP)/Novos contratos/Troca de aparelho

Aparelhos: iPad Pro 10.5 polegadas/ iPad Pro 12.9 polegadas/Galaxy S8/Galaxy S8+

Esses novos produtos estão à venda na loja!!

A loja conta com um grande estoque! E caso acabarem os aparelhos, a loja disponibilizará a reserva!!

Xperia XZ por ¥0 na troca de operadora

Período da promoção: 24/25 de junho (sábado e domingo)

Tipos de contrato: Troca de operadora (MNP)

Aparelho: Xperia XZ

Condições: Inscrição no “Suporte de compras MNPau★1” + “Shitadori (troca de operadora) + “Desconto especial da loja”

Preços:

Valor do aparelho – ¥48.600

Suporte de compras MNPau – ▲¥37.800

Programa de shitadori (troca de operadora) – ▲¥7.560 (no caso do shitadori do iPhone 5c)

Desconto especial da loja – ▲¥3.240

=¥0 à vista

*Consulte informações sobre despesas de contratos separados na loja!

*”Xperia” é uma marca registrada da Sony Mobile Communications.

*Todos os preços estão com impostos inclusos. Mais detalhes com os staffs da loja.

Troque seu celular para smartphone e pague menos mensalmente!!!

Tipos de contrato: Troca de operadora (MNP)/Troca de aparelho/Novos contratos (menores de 18 anos)

Aparelho: Smartphones

Condições do desconto para o “Primeiro Smartphone”: [Apenas para clientes que cumprirem as exigências ① e ②]

① Apenas nos casos de troca de aparelho de celulares da au ・troca de operadora (MNP) de celulares de outras empresas *3 ・novos contratos*5 para menores de 18 anos★3

② Inscrição no “Super Kakeho” + “Planos de dados 1cp/3cp/5cp” em contratos de smartphones LTE

Especial para clientes que possuem celulares da au ou de outras operadoras!! Se você pensa que a tarifa mensa do smartphone é cara, a au iniciou um novo serviço!!

[Descontos do Primeiro Smartphone]

O cliente poderá pagar pelo smartphone a partir de ¥2.980/mês (*impostos não inclusos, excluindo o preço do aparelho) até a próxima troca de aparelho!! O plano inclui o serviço de ligações ilimitadas disponíveis durante 24 horas dentro do país (cada ligação tem o limite de 5 minutos)!!!

Preços:

Exemplo de pagamento mensal <tarifa de uso mensal>: [Super Kakeho <inscrição no desconto para todos★1> ¥1.700] + [LTE NET ¥300] + [Plano de dados 1cp (1GB) ¥2.980] = a partir de ¥2.980 mensal

Informações importantes

A loja também estará realizando consultas de estimativas de preço sobre smartphones, internet residencial, cartão de crédito do auWALLET, au Denki, bebedouro e outros!

Também será possível comparar as estimativas de preços de outras lojas!! Traga consigo e confira!!

Em caso de dúvidas ou para marcar a visita à loja:

– Atendimento por telefone : Tamie 080-6955-0039

(Este staff poderá estar atendendo outros clientes e talvez não atenda a ligação, mas deixe recado na secretária eletrônica.)

– Contato através de e-mail (a/c de Tamie): tamie@stcnet.co.jp

Confira sem falta os seguintes itens:

< Clientes com visto permanente >

① Poderão optar tanto pelo pagamento à vista como parcelado.

② Será necessário apresentar um dos seguintes itens:

– carteira de habilitação e zairyu card ou

– zairyu card e cartão do seguro de saúde ou

– zairyu card e passaporte com validade em dia

③ Para o realizar o pagamento parcelado, será necessário apresentar um dos seguintes itens:

– cartão de crédito em nome do titular, ou

– cartão da conta bancária, ou

– caderneta da conta bancária e inkan (carimbo)

< Clientes com outros tipos de visto >

① Para formalizar um contrato novo ou troca de operadora (MNP), deverá ter visto com mais de 90 dias de validade contando a partir dos dias deste evento.

② Para a aquisição de aparelhos telefônicos através de pagamento parcelado, as condições de contrato variarão de acordo com o tempo de validade do visto:

– acima de 14 meses = 12 parcelas de pagamento

– acima de 26 meses = parcelamento de 12 ou 24 meses

③Clientes que adquirirem aparelhos poderão optar pelo pagamento mensal através de débito bancário ou através de cartão de crédito (em nome do titular).

④ Para a formalização do contrato, será necessário apresentar uma dessas combinações de documentos:

– carteira de habilitação e zairyu card ou

– zairyu card e cartão do seguro de saúde ou

– zairyu card e passaporte com a validade em dia

* Há a possibilidade de ser necessário um cartão de crédito para realizar o contrato. Caso haja dúvidas, ligue para a loja!

< Procedimentos antecipados >

Para fazer a troca para au, a loja aconselha os clientes a irem previamente na Softbank ou Docomo e solicitar o MNP Yoyaku Bango, assim o procedimento ficará mais fácil.

E quem utiliza iPhone, faça previamente o backup no iCloud ou iTunes.

auShop Hamamatsu Yanagi Dori

〒430-0801 Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Higashi-ku Kodachi-cho 125-5

TEL: 0800-700-0437 (atendimento em japonês)

Horário de atendimento da loja: 10h00 ~ 19h00

Informações da Festa Junina de Hamamatsu (ZIVA)