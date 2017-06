auShop Toyokawa Minamiodori terá uma Mega Promoção dias 17 e 18

Você tem pouco tempo de visto? Está pensando em trocar de operadora? EVENTO IMPERDÍVEL 17 e 18 de Junho! au shop Toyokawa Minamiodori, atendimento em português, espanhol e inglês!

Galaxy S8 a pronta entrega! Troque de operadora para au e ganhe até 16kg de Picanha!! Ou 1 Fone Beats + ¥20,000!!

Ainda é usuário da Softbank, Docomo ou outra operadora??

Então não perca a promoção desse final de semana!

Troque para au e receba até:

16 quilos de picanha, ou,

Beats solo2 wireless + ¥20,000 de presente! Ou,

¥40,000 de presente

por aparelho na troca de operadora para a au!

Venha fazer um orçamento e nos consultar sobre mais detalhes!

É necessário trazer a conta de luz para solicitar o au denki, fazer o pedido do cartão de crédito da au, cadastrar no smart value e entrar no pacotes de opcionais no primeiro mês.

Na troca de operadora para au, adquira o iPhone SE de 16GB por¥0!

E receba ainda¥20,000 para cobrir a multa da operadora atual.

Com mensalidade à partir de¥3,228

Parcelamento de Smartphones sem visto permanente

Você está precisando de um aparelho, mas o seu visto é de curta permanência?? Chegou com o visto de 3 anos??

É possível adquirir o iPhone 7 / Galaxy S8 com parcelamento de 2 anos, junto com o plano!

Especial para pessoas com pouco tempo de visto

Seu visto é de 1 ano ou menos?? Não se preocupe! Adquira nosso SUPER COMBO com facilidade!

Qua phone PX da LG! Sistema Android com ajustes em português

O valor do aparelho é de ¥21,600 à vista, porém, nos dias de evento, ao adquirir o nosso wi-fi móvel, e um tablet, o aparelho sairá por ¥0! (Quantidade limitada.)

Wi-fi móvel, com internet ilimitada (Wi-Max2 plus) por somente ¥4,635 mensal.

Tablet por¥0 à vista! Qua tab PZ da LG com ajustes e português.

Com mensalidade de ¥1,710.

Para adquirir qualquer um dos aparelhos acima, não é necessário o visto permanente. Porém, é necessário ter no mínimo 90 dias de visto ainda válido no Zairyucard, a partir da data do contrato.

TRAGA SUA CONTA DE LUZ E ACUMULE MAIS PONTOS TODO MÊS!!

Galaxy S8 e S8+ a PRONTA ENTREGA!!

iPad com mensalidade à partir de ¥2,160

*Como há o parcelamento do aparelho, os tipos de contrato variam de acordo com o tempo de visto. A loja pede a compreensão de todos.

Os produtos beats e (Power Beats 3 Wireless / Solo3 Wireless / Beats Pill 2.0 / Bill plus) e o Apple Watch podem ser parcelados também! Em 12, 24 e até 36 vezes sem juros! (o parcelamento varia com o tempo de visto, a loja pede a compreensão de todos.)

Documentos necessários para realizar um contrato:

Zairyucard

Habilitação japonesa OU passaporte dentro da validade

Cartão do banco ou correio OU caderneta bancária + o inkan!

A auShop Toyokawa Minamiodori conta com staff fixo especial para atender estrangeiros.

A loja agradece à todos pelas inúmeras ligações, porém, pede a compreensão de todos, pois é necessário oferecer prioridade aos clientes que comparecem e aguardam o atendimento na loja, e infelizmente, não é possível passar orçamento por telefone.

Os funcionários da auShop Toyokawa Minamiodori aguardam sua presença!

★au Shop Toyokawa Minamiodori★

Horário de atendimento: 10h às 20h

Tel.: 0533-83-8900

Tel.: 070-2195-4457 (atendimento em português)

〒442-0889 Aichi-ken Toyokawa-shi Minamiodori 4-32

Mapa: https://goo.gl/maps/KOVfB

★★★ Favor verificar antes de comparecer à loja! ★★★

1) Para quem está pensando em trocar de operadora, solicite antecipadamente o número de reserva de troca de operadora na loja da Softbank ou Docomo, para que o procedimento seja mais rápido e fácil.

2) Confirme os documentos necessários para o contrato: Zairyu card + passaporte válido ou carteira de motorista + cartão do banco.

3) Caso já seja usuário de iPhone, deixe feito antecipadamente o backup dos dados no iCloud/iTunes!