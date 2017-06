auShop Okazaki Minami: leve seu iPhone 7 e ganhe até ¥40.000!!!

A auShop Okazaki Minami realizará um grande evento durante os dias 1 e 2 de julho (sábado e domingo)!!!

Ganhe até ¥40.000 na troca de operadora em família e obtenha o iPhone 7 ou Novos Android!!

Confira também os novos modelos de verão na au!!! O novo Xperia da Sony também está disponível!!

As vendas do Galaxy S8 também começaram!!!

Brindes para todos os clientes que visitarem a loja!! Aproveite!!

As crianças também ganharão doces de presente!!!

▼Confira as promoções e vantagens exclusivas da loja!!!▼

■1. Solicite o iPhone 7 / Novos Android e ganhe até ¥40.000!!!!

Ganhe até ¥25.000 em vantagens trocando de operadora para au mesmo se for apenas um aparelho, caso alguém de sua família possuir um aparelho au. (Será necessária a inscrição no “desconto para famílias”. Há algumas condições para a inscrição)

Como há possibilidade de mudanças no conteúdo do contrato, consulte informações adicionais com a loja!!!

*Detalhes dos ¥25.000 em vantagens no iPhone 7

¥5.000 na troca de operadora (MNP)

na troca de operadora (MNP) ¥10.000 na aplicação do Smart Value

na aplicação do Smart Value ¥5.000 na inscrição conjunta do desconto para famílias

na inscrição conjunta do desconto para famílias ¥5.000 em consultas e estimativas obtidas até o dia anterior

O Cashback aumentará dependendo da situação!! Famílias e múltiplos contratos têm vantagens adicionais!! Consulte com a loja a qualquer momento!!

Além disso, ganhe mais ¥15.000 realizando o contrato do Wi-Fi Router!! Ou seja, ganhe um total de ¥40.000 cumprindo estas condições!!

MUITAS OUTRAS CAMPANHAS NO EVENTO!! Consulte mais detalhes com os staffs!!! Os ganhos aumentarão na inscrição da internet residencial da au Hikari ou Commufa Hikari!!!

*É necessário cumprir os critérios de inscrição dos serviços da au!!!

■2. Xperia e Galaxy – novos modelos na au

Os novos e populares Xperia e Galaxy estão disponíveis na loja!!!

Há descontos e vantagens na troca de operadora para esses novos modelos!!

A au disponibiliza aparelhos especiais e suporte por telefone especial para estrangeiros!!! Troque para au com segurança!!!

A loja presenteará uma capinha especial ao trocar para um Galaxy!!!

■3. Outras promoções especiais para iPhone 7

* Trocando de operadora, adquirindo o iPhone 7 (32GB) e utilizando o “Programa de shitadori”, o valor do aparelho de ¥10,800 ficará por ¥0 mensal!

* Trocando de aparelho e adquirindo o iPhone 7 (128GB) e utilizando o “Programa kaetoku”, o valor do aparelho de ¥32,040 ficará por ¥0 mensal! E não é só isso! Ganhe ¥3,000 em crédito no cartão pré-pago auWALLET!

*1 No caso de uso do aparelho por mais de 2 anos e com shitadori (deixar o aparelho em uso).

*2 No caso de uso do aparelho por mais de 2 anos e com shitadori (deixar o aparelho em uso) + iPhone Kaetoku Program

– Consulte os detalhes na loja: 056-457-2931

Veja mais detalhes e condições sobre as três promoções citadas acima com os staffs da loja!!

■ 4. Confira mais vantagens deste evento!

①Todos os clientes que vierem até a loja, participarão do Junbo Garapon e ganharão brindes!

*Cada pessoa poderá participar apenas 1 vez.

*Será encerrado mediante o término dos brindes.

②E para as crianças, a loja irá presenteá-las com doces ou livros de desenhos para pintar.

★ As normas para parcelamento mudaram!! ★

Confira a mudança nas normas de pagamento parcelado para cidadãos de nacionalidade estrangeira que formalizarem novos contratos.

Mesmo para aqueles que tenham os seguintes tipos de visto: Teijyusha (residente sem visto permanente), Eijyusha no Haigusha (cônjuge de um residente com visto permanente) e Nihonjin no Haigusha (cônjuge de um japonês) poderão parcelar o aparelho mesmo sem cartão de crédito.

[ Público-alvo ] Para aqueles que possuírem “Zairyu Card” e “Gaikokujin Touroku Shoumeisho” e apresentarem esses documentos no momento da formalização do contrato:

*O tempo de visto não inclui o mês vigente!

Tipo de visto 12 parcelas 24 parcelas 36 parcelas Teijyusha (residente sem visto permanente) Visto com período de permanência restante acima de 14 meses de visto Visto com período de permanência restante acima de 26 meses de visto Visto com período de permanência restante acima de 38 meses de visto Eijyusha no Haigusha (cônjuge de um residente com visto permanente) (cônjuge de um japonês) Outros Somente com cartão de crédito

★ Conheça o famoso Serviço de compras por Internet ★

A loja aconselha as compras pelo “auWALLET Market”, que oferece produtos em um novo patamar!! Obviamente, é possível fazer compras com os pontos do” au WALLET” do cliente!!

O serviço conta com uma grande gama de produtos como arroz, água, verduras, alimentos perecíveis, como bebidas, alimentos congelados/processados, alimentos de beleza e saúde alimentar, doces e até pet food (alimentos para animais de estimação).

Consulte com o staff para obter mais informações!!!

★ auDenki – está disponível★

– Vantagens para a família e energia elétrica segura! –

Este serviço é vantajoso para clientes da au que utilizam telefones celulares ou smartphones.

Traga a sua conta de luz recente para fazermos um orçamento!

Atendimento em Português!

Aproveite os dois dias do evento promocional da auShop Okazaki Minami!!

Consulte os dias com atendimento especial para estrangeiros na loja!!! Nessa ocasião, apenas diga “Tyuyaku Onegaishimasu” que a loja chamará os tradutores e fornecerá informações!!!

Mesmo após o contrato, vá até a auShop para tirar suas dúvidas!! A au disponibiliza o “Centro de Suporte para Clientes Estrangeiros” para ajudar todos os clientes!!!

auShop Okazaki Minami

〒444-0853 Aichi-ken Okazaki-shi Misaki-cho 1-23

TEL: 056-457-2931

Horário de atendimento: Fim de semana e feriados – 10h00 ~ 20h00 Dias de semana – 10h00 ~ 19h00

Facebook: https://www.facebook.com/au.shop.crops/

Mapa de acesso: