auShop Ogaki Nishi: Grande evento de reinauguração da loja!!

A auShop Ogaki Nishi realizará um grande evento de renovação da loja nos dias 24/25 de junho (sábado e domingo)!!!

Ganhe muitos descontos em troca de operadora e novos contratos

Tipos de contrato: Troca de operadora (MNP)/Novos contratos

Aparelhos da promoção: Smartphones da au/Tablet 4G LTE/Wi-Fi Router

Condições:

Smartphones: Inscrição no “Desconto para todos★1”

Wi-Fi Router: Inscrição no "Desconto para todos★1"

Inscrição no “Desconto para todos★1” Tablet: Inscrição no “Plano para Tablets ds (Contrato de 3 anos) <¥1.700/mês (impostos não incluso)>★2/ Plano para Tablets cp (2GB ・Contrato de 3 anos) <¥2.180/mês (imposto não incluso)> ★3

Apenas para clientes que realizarem o contrato e mostrarem esta promoção na loja

[Promoção ①] Ganhe até ¥10.000 em descontos no valor do aparelho em contratos de troca de operadora (MNP) durante o evento!!

[Promoção ②] Ganhe até ¥5.000 em descontos do valor do aparelho em novos contratos de Wi-Fi Portátil e tablets durante o evento!!

*As promoções ① e ② se limitam aos 10 primeiros clientes que realizarem contratos na loja nos dois dias.

Confira outras informações importantes sobre o evento clicando aqui.

auShop Ogaki Nishi

〒503-0033 Gifu-ken, Ōgaki-shi, Fukutachō, 75−1

TEL: 0800-700-0270

Horário de atendimento: 10h00 ~ 19h00