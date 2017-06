auShop Hamamatsu Azukimochi: iPhone e Xperia por ¥0!

A auShop Hamamatsu Azukimochi realizará um evento promocional nos dias 1/2 de julho (sábado e domingo)!!

Evento promocional na auShop Hamamatsu Azukimochi!!!

A loja conta com dois staffs para tradução à sua disposição!! Tire todas suas dúvidas sobre troca de operadora, novos contratos, troca de aparelho, cartão de crédito, energia e outros!! A au está preparada para esclarecer todas suas dúvidas!! Vá até a loja e realize uma consulta!! Como há tradutores disponíveis, fique tranquilo em perguntar qualquer coisa!!!

iPhone 7 32GB por ¥0 mensal na troca de operadora

Tipos de contratos: Troca de operadora (MNP)

Aparelho da promoção: iPhone 7 32GB

Condições: Aplicação da “Troca de Operadora” + “Programa de shitadori (troca de operadora)” + “Desconto especial da loja”

Conteúdo: Campanha exclusiva da loja!! O preço do aparelho ficará por ¥0 mensal na troca de operadora + “shitadori” do iPhone 5c 16GB!!

Também receba ¥27.000 em descontos durante o evento!!

Ganhe ¥5.400 na troca de operadora em família e mais ¥10.800 em contratos de mais de 2 aparelhos (válido também para amigos!)

Ganhe mais ¥10.800 na solicitação do Smart Value durante o contrato!!

Apenas nos dias do evento!!!

Preços:

Valor do aparelho: ¥79.200

Programa de shitadori (troca de operadora): ▲¥7.560 (no caso do shitadori do iPhone 5c)

Desconto exclusivo da loja: ▲¥3.240

= ¥68.400 (2.850 x 24) – Desconto mensal (▲¥2.850 x 24) = ¥0 mensal!!!

Xperia XZ por ¥0 na troca de operadora

Tipos de contrato: Troca de operadora (MNP)

Aparelho: Xperia XZ

Condições: Inscrição no “Suporte de compras MNPau★1” + “Shitadori (troca de operadora) + “Desconto especial da loja”

Conteúdo: Apenas esta oportunidade para obter o aparelho por um preço vantajoso!! Há uma quantidade limitada no estoque!! Obtenha já o seu!!

Preços:

Valor do aparelho – ¥48.600

Suporte de compras MNPau – ▲¥37.800

Programa de shitadori (troca de operadora) – ▲¥7.560 (no caso do shitadori do iPhone 5c)

Desconto especial da loja – ▲¥3.240

=¥0 Mensal!

*Consulte informações sobre despesas de contratos separados na loja!

*”Xperia” é uma marca registrada da Sony Mobile Communications.

*Todos os preços estão com impostos inclusos. Mais detalhes com os staffs da loja.

Troque seu celular para smartphone e pague menos mensalmente!!!

Tipos de contrato: Troca de operadora (MNP)/Troca de aparelho/Novos contratos (menores de 18 anos)

Aparelhos: Smartphones

Condições: Troca de celulares flip da au ou de outras empresas para smartphones

Especial para clientes que possuem celulares da au ou de outras operadoras!! Se você pensa que a tarifa mensal do smartphone é cara, a au iniciou um novo serviço!!

[Descontos do Primeiro Smartphone]

O cliente poderá pagar pelo smartphone a partir de ¥2.980/mês (*impostos não inclusos, excluindo o preço do aparelho) até a próxima troca de aparelho!! O plano inclui o serviço de ligações ilimitadas disponíveis durante 24 horas dentro do país (cada ligação tem o limite de 5 minutos*)!!!

Preços:

Exemplo de pagamento mensal <tarifa de uso mensal>: [Super Kakeho <inscrição no desconto para todos★1> ¥1.700] + [LTE NET ¥300] + [Plano de dados 1cp (1GB) ¥2.980] = a partir de ¥2.980 mensal

Informações importantes

A loja também estará realizando consultas de estimativas de preço sobre smartphones, internet residencial, cartão de crédito do auWALLET, au Denki, bebedouro e outros!

Também será possível comparar as estimativas de preços de outras lojas!! Traga consigo e confira!!

Em caso de dúvidas ou para marcar a visita à loja:

– Atendimento por telefone : Tamie 080-6955-0039

(Este staff poderá estar atendendo outros clientes e talvez não atenda a ligação, mas deixe recado na secretária eletrônica.)

– Contato através de e-mail (a/c de Tamie): tamie@stcnet.co.jp

Local do evento: auShop Azukimochi

Endereço do local: Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Naka-ku Azukimochi 1-14-2

Número de telefone: 0800-700-0418 (atendimento em japonês)

Horário de atendimento durante o evento: 10h30 ~ 19h00 (último pedido às 18h00)

Confira sem falta os seguintes itens:

<Clientes com visto permanente>

① Poderão optar tanto pelo pagamento à vista como parcelado.

② Será necessário apresentar um dos seguintes itens:

– carteira de habilitação e zairyu card ou

– zairyu card e cartão do seguro de saúde ou

– zairyu card e passaporte com validade em dia

③ Para o realizar o pagamento parcelado, será necessário apresentar um dos seguintes itens:

– cartão de crédito em nome do titular, ou

– cartão da conta bancária, ou

– caderneta da conta bancária e inkan (carimbo)

<Clientes com outros tipos de visto>

① Para formalizar um contrato novo ou troca de operadora (MNP), deverá ter visto com mais de 90 dias de validade contando a partir dos dias deste evento.

② Para a aquisição de aparelhos telefônicos através de pagamento parcelado, as condições de contrato variarão de acordo com o tempo de validade do visto:

– acima de 14 meses = 12 parcelas de pagamento

– acima de 26 meses = parcelamento de 12 ou 24 meses

③Clientes que adquirirem aparelhos poderão optar pelo pagamento mensal através de débito bancário ou através de cartão de crédito (em nome do titular).

④ Para a formalização do contrato, será necessário apresentar uma dessas combinações de documentos:

– carteira de habilitação e zairyu card ou

– zairyu card e cartão do seguro de saúde ou

– zairyu card e passaporte com a validade em dia

* Há a possibilidade de ser necessário um cartão de crédito para realizar o contrato. Caso haja dúvidas, ligue para a loja!

<Procedimentos antecipados>

Para fazer a troca para au, a loja aconselha os clientes a irem previamente na Softbank ou Docomo e solicitar o MNP Yoyaku Bango, assim o procedimento ficará mais fácil.

E quem utiliza iPhone, faça previamente o backup no iCloud ou iTunes.

auShop Hamamatsu Azukimochi

〒433-8113 静岡県浜松市中区小豆餅1-14-2

Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Naka-ku Azukimochi 1-14-2

TEL: 0800-700-0418 (atendimento em japonês)

Horário de atendimento da loja: 10h00 ~ 19h00

Navegue pelo mapa:



① Realizar a compra do iPhone 7 32GB na [Troca de operadora (MNP)] ② Inscrição no “Plano de dados 2 ~ 30” ou “LTE FLAT”.A renovação será automática e a cada 2 anos. Em caso de cancelamento antes do término do contrato, acarretará uma taxa de ¥9.500 [com exceção do período de renovação]* Caso o valor do aparelho fique abaixo, o valor do desconto será considerado acima do valor do aparelho. *O aparelho de telefone que foi trazido, assim como o au IC card serão considerados fora do contrato. Haverá casos em que não será possível utilizar em conjunto outros préstimos realizados por nossa empresa. *Dependendo do período de atendimento, os modelos dos aparelhos e o valor dos descontos, assim com o conteúdo poderão sofrer alterações. *Lojas da au situadas na província de Okinawa estão excluídas.

TM and (c) 2017 Apple Inc. All rights reserved. iPhone é uma marca da Apple Inc. A marca do iPhone está sendo utilizado dentro dos critérios das licenças da iPhone K.K. Apple é uma marca da Apple Inc. registrada em diversos países e nos EUA.

[MNP au suporte de aquisição] <Condições> Para todos que se adequarem ao itens de ① à ③: ① Fazendo a “Troca de operadora (MNP)” e adquirir os aparelhos referentes ② Se inscrever no “Desconto para todos★2”, “Desconto para todos Light ★3” ou “Desconto Smile Heart” ③ Se inscrever no “Dados de valor determinados 1 à 30” ou “LTE Flat ”.

★1: Para casos de alteração, rescisão de contrato, suspensão temporária ou troca de aparelho junto à aquisição de aparelhos num prazo abaixo de 12 meses, acarretará um valor de até ¥21,600 de taxa de cancelamento do au suporte de aquisição. ★2: A renovação será automática e a cada 2 anos. Em caso de cancelamento antes do término do contrato, acarretará uma taxa de ¥10.260 [com exceção do período de renovação]. ★3: Os meses da inscrição e o posterior serão atribuídos como o primeiro mês, e será aplicada uma multa de ¥9.500 no caso de rescisão dentro do período de 2 anos.*Dependendo do aparelho, a taxa de cancelamento do valor do desconto e do au suporte de aquisição não serão os mesmos. *Somente o valor da aquisição será válido para os pontos, portanto será descontado do valor do aparelho. * Caso o valor do aparelho fique abaixo, o valor do desconto será considerado acima do valor do aparelho. *O aparelho de telefone que foi trazido, assim como o au IC card serão considerados fora do contrato. Haverá casos em que não será possível utilizar em conjunto outros préstimos realizados por nossa empresa. *Dependendo do período de atendimento, os modelos dos aparelhos e o valor dos descontos, assim com o conteúdo poderão sofrer alterações. *Lojas da au situadas na província de Okinawa estão excluídas. *A tarifa dos planos citados também estão dentro do plano de 4G LTE (suporte a auVolte).

[Programa de shitadori (troca de operadora)] *Para quem deixar o iPhone 6 da Docomo ou Softbank. <Condições> Para aqueles que se encaixarem nos itens ① e ②: ① Para quem fizer a troca de outra operadora *2 e simultaneamente, adquirir um smartphone ou telefone celular da au ② O “aparelho que será entregue como shitadori” deverá estar funcionando regularmente sem danos nem infiltração de água. ★3 [Em relação ao desconto sobre o valor do aparelho] Adicionando pontos capazes de serem apropriados apenas no caso do valor de compra dependendo do aparelho da promoção do shitadori, o desconto será aplicado sobre o valor do aparelho. Caso o preço do aparelho seja inferior ao valor do desconto, o valor do desconto se limitará ao valor do aparelho. *2 Trocando de operadora através de MNP (Portabilidade do Número de Telefone Móvel) ★3 Exemplos de aparelhos que não serão aceitos como shitadori nesta loja: ①Não liga mais ②Não é possível carregá-lo ③Não destrava com a senha e não faz a redefinição total ④Se há reação nos adesivos definidos pelo fabricante devido a infiltração de água ⑤Se não é possível identificar o número de série, se for remodelado e estiver fora da garantia do fabricante ⑥O contratante não possuir o direito de posse do aparelho do shitadori ⑦Limite de uso de network (contrato ilegal, aparelhos adquiridos ilegalmente com limite de utilização) , aparelhos que se enquadram nestes casos estão fora do sistema de shitadori. *Cada aparelho difere a forma de confirmação assim como os itens. * Não será possível devolver o aparelho ao cliente após o procedimento do shitadori. *A cada aparelho adquirido através da troca de operadora, a quantidade de aparelho que poderá ser entregue como shitadori é a mesma. *Os dados do aparelho que será entregue como shitadori deverá ser feito o backup ou reiniciado pelo próprio cliente previamente. *Após o shitadori, todos os dados restantes do aparelho serão apagados e não será possível recuperá-los *Todos os pertences/acessórios como alças terão que ser removidos pelo cliente durante os procedimentos do shitadori. Após os procedimentos de shitadori, todos os acessórios/pertences serão eliminados.*Titulares com idade abaixo de 20 anos, deverão estar acompanhado dos pais ou de um responsável, ou trazer consigo um termo de autorização. *Caso o valor total da taxa mensal for mais baixa que o desconto, o valor do desconto será de acordo com o valor da taxa. *Há a possibilidade dessas políticas se encerrarem sem aviso. *O conteúdo do post são informações obtidas em 30/jun de 2017.

[Desconto exclusivo da loja] <condições para aplicação> No caso de troca de operadora, inscrever-se no “Desconto para todos ★2” + “Plano de dados 5 (V) ~ 30 (V)” ou “LET Flat (V)” + “LTE NET”. *Confirme as despesas de outros contratos na loja. *Confira mais detalhes com os staff da loja.

★1: O contrato se renovará automaticamente em 2 anos. No caso de rescisão do contrato durante esse período, uma taxa de cancelamento de ¥9.500 sera aplicada (excluindo o período de atualização).

Trata-se de um plano de ligações à vontade pelo país inteiro durante 5 minutos por ligação. Será aplicada uma taxa adicional de ¥20 a cada 30 segundos se os 5 minutos forem ultrapassados. *Números de chamadas especiais como números de telefone como 0570 (navi dial) e outros estão fora da promoção.

★2: Será necessária a inscrição em conjunto nos serviços de planos dados.

*Há a possibilidade dessas políticas se encerrarem sem aviso.※Será aplicada a “tarifa de serviço universal”, “tarifa de comunicação ・ligação” e outras despesas no contratos separadamente. *Consulte as despesas contratuais na loja. *Caso o uso do volume de tráfego no mês vigente ultrapasse a capacidade de dados, a velocidade de tráfego até o fim do mês vigente será de no máximo 128kbps de envio e recebimento. Confira outras informações sobre limite de velocidade na homepage da au.