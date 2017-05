Toyota: ganhe a partir de ¥40.000 trocando para au! Apenas dias 27 e 28!

Promoção especial para usuários da Softbank ou Docomo! A loja tenta oferecer o melhor preço da província de Aichi para troca de operadora!!!

Dias 27 e 28 de maio, a auShop Toyota Hiroji terá um mega evento promocional!

1 – Promoção para troca de operadora

Clientes que trocarem de operadora e solicitarem mais de 2 iPhone ou outro smartphone ganharão ¥40.000 em descontos.

Dependendo das condições, o desconto poderá ser muito maior! Consulte -> 0565-37-8444 (atendimento em português)!

Se outras lojas oferecerem preços mais baratos, traga o orçamento e consulte os staff da loja!

2 – Campanha para iPad 5

Usuário de smartphones da au podem ter o iPad 5 por valores mensais à partir de ¥2.160!!!

Obs.: o estoque é limitado, solicite o seu o quanto antes.

3 – WI-FI Portátil por ¥0!!!!



E a loja irá oferecer ¥10.000 de cashback aos clientes!!!

3 – Clientes da au: campanha para troca de aparelho



Clientes que trocarem de aparelho e realizarem novos contratos no plano familiar, ganharão desconto de ¥10.000 no valor do aparelho!!!! Visite a loja e consulte as condições!!!

Contratos sem visto permanente



Pessoas com pouco tempo de visto ou recém chegadas no Japão poderão realizar contratos com período de visto superior a 14 meses.

Documentos necessários: Zairyu Card, passaporte, caderneta do banco e carimbo.

auShop Toyota Hiroji conta com atendimento especial para estrangeiros!

auShop Toyota Hiroji



Aichi-ken Toyota-shi Hiroji-cho 2-11-1

Telefone: 0565-37-8444

Mapa de acesso: