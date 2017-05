auShop Hamamatsu Mikatahara: adquira seu iPhone 7 e ganhe até ¥30.000!!!

BIG EVENT nos dias 27 e 28 de maio de 2017 (sábado e domingo) na auShop Hamamatsu Mikatahara!! Aproveite para trocar de operadora em família, pegar um iPhone 7 e ganhar até ¥30.000!!!

Campanhas também para usuários da au trocarem de aparelho!

Através do Gakuwari Tengoku (que estará disponível até 31 de maio), não só os estudantes, mas toda a família terá vantagens! Novos contratos e trocas de aparelho estão muito baratos!!

A loja conta com atendimento em português e irá oferecer brindes aos clientes que forem à loja! As crianças também ganharão doces!!

Confira também o novo modelo do iPad e os preços muito baratos dos tablets Android!!

Novidade: mesmo sem visto permanente ou cartão de crédito, é possível realizar contratos de smartphones e tablets. Confira com os staff da loja!

Telefone da loja: 053-420-2202 Mapa de acesso: Clique para abrir

Confira as promoções exclusivas:

■ 1. Vantagens em contratos do iPhone 7

* A loja irá oferecer até ¥30.000 para famílias que realizarem mais de 2 contratos!

Também haverá vantagens para quem pegar apenas 1 aparelho. Contudo, aproveite a oportunidade para obter ainda mais vantagens em múltiplos contratos!

Dependendo do conteúdo do contrato, há possibilidade de mudança, logo consulte os staff a qualquer momento!

* Em relação aos ¥30.000 oferecidos pela loja em contratos de iPhone 7

¥10.000 em troca de operadora (MNP)

¥5.000 caso o cliente realize mais de 2 contratos

¥10.000 caso esteja junto uma pessoa com menos de 18 anos de idade que se inscreva no Gakuwari (desconto estudantil)

¥5.000 para contratos realizados em família

* A loja conseguirá oferecer esse valor caso o cliente for acompanhado de uma pessoa com menos de 18 anos de idade e realizar mais de 2 contratos. Também será necessário estar de acordo com os critérios de inscrição nos serviços da au.

■ 2. Muitas vantagens no auGakuwari Tengoku!

– Vantagens para os estudantes e seus familiares –

*Estudantes com até 18 anos de idade podem pagar a partir de ¥2,980/mês, incluso dados e tarifas! Muito vantajoso mesmo para iPhone 7! Esta promoção estará válida até 31 de maio.

■ 3. iPhone 7 a preços acessíveis!

A nova cor do iPhone (PRODUCT RED) também estará disponível!! –

*¹ Trocando de operadora (MNP), adquirindo o iPhone 7 (32GB) e deixando o iPhone 5S ou 6 em uso ao utilizar o “Programa de shitadori (MNP)”, o valor do aparelho de ¥10,800 ficará por ¥0 mensal! As tarifas mensais também ficarão baratas!!

*² Troca de aparelho (clientes au): adquirindo o iPhone 7 (128GB) e utilizando o “Programa kaetoku”, o valor do aparelho de ¥32,040 ficará por ¥0 mensal! E mais! Ganhe ¥3,000 em crédito no cartão pré-pago auWALLET!

*¹ No caso de uso do aparelho por mais de 2 anos e com shitadori (deixar o aparelho em uso).

*² No caso de uso do aparelho por mais de 2 anos e com shitadori (deixar o aparelho em uso) + iPhone Kaetoku Campaign

Consulte com os staff da loja sobre as condições das promoções apresentadas anteriormente (1 ~ 3), e também ligue para a loja para esclarecer suas dúvidas: 053-420-2202

■ 4. Confira mais vantagens deste evento!

①Todos os clientes que vierem até a loja, participarão do Junbo Garapon e ganharão brindes!

*Cada pessoa poderá participar apenas 1 vez.

*Será encerrado mediante o término dos brindes.

②E para as crianças, a loja irá presenteá-las com doces.

★ As normas para parcelamento mudaram!! ★

Confira a mudança nas normas de pagamento parcelado para cidadãos de nacionalidade estrangeira que formalizarem novos contratos.

Mesmo para aqueles que tenham os seguintes tipos de visto: Teijyusha (residente sem visto permanente), Eijyusha no Haigusha (cônjuge de um residente com visto permanente) e Nihonjin no Haigusha (cônjuge de um japonês) poderão parcelar o aparelho mesmo sem cartão de crédito.

[ Público-alvo ] Para aqueles que possuírem “Zairyu Card” e “Gaikokujin Touroku Shoumeisho” e apresentarem esses documentos no momento da formalização do contrato:

*O tempo de visto não inclui o mês vigente!

Tipo de visto 12 parcelas 24 parcelas 36 parcelas Teijyusha (residente sem visto permanente) Visto com período de permanência restante acima de 14 meses de visto Visto com período de permanência restante acima de 26 meses de visto Visto com período de permanência restante acima de 38 meses de visto Eijyusha no Haigusha (cônjuge de um residente com visto permanente) (cônjuge de um japonês) Outros Somente com cartão de crédito

★ Conheça o famoso Serviço de compras por Internet ★

A loja aconselha as compras pelo “auWALLET Market”, que oferece produtos em um novo patamar!! Obviamente, é possível fazer compras com os pontos do” au WALLET” do cliente!!

O serviço conta com uma grande gama de produtos como arroz, água, verduras, alimentos perecíveis, como bebidas, alimentos congelados/processados, alimentos de beleza e saúde alimentar, doces e até pet food (alimentos para animais de estimação).

Consulte com o staff para obter mais informações!!!

★ auDenki – está disponível★

– Vantagens para a família e energia elétrica segura! –

Este serviço é vantajoso para clientes da au que utilizam telefones celulares ou smartphones.

Traga a sua conta de luz recente para fazermos um orçamento!

★Vantagem especial para clientes que adquirirem mais de 3 linhas telefônicas★

Solicite o “auDenki” ou “Kit de desconto auDenki” e ganhe ¥3.000 em crédito no cartão pré-pago auWALLET!

Não perca esta oportunidade!! Consulte os staff para mais detalhes!

Atendimento em Português!



Aproveite nestes 2 dias do evento promocional da auShop Hamamatsu Wakabayashi!!

★auShop Hamamatsu Mikatahara★

End: 〒433-8112 Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Kita-ku Hatsuoi-cho 718-2

Tel: 053-420-2202

Horário de atendimento: Finais de semana e dias comemorativos: 10h às 20h – Dias de semana: 10h às 19h

Facebook: Clique para abrir a página no Facebook! (a loja aguarda sua curtida!)

Ou veja pelo mapa: