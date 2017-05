auShop Fukuroi: última oportunidade do Desconto para Estudantes!

Nos dias 20 e 21, auShop Fukuroi estará realizando um evento promocional!!

Tradutores especializados estarão presentes para auxiliar e tirar as dúvidas!!! Última oportunidade para solicitar o desconto para estudantes, que acabará em 31/Maio!! Não perca a oportunidade!!

Aproveite as promoções!!!

Confira as campanhas deste evento promocional!!

① O Gakuwari Tengoku (Desconto para Estudantes) irá acabar no dia 31/maio. Aproveite os últimos dias da promoção!

② Agora ficou mais fácil adquirir seu aparelho parcelado! Confira!

③ Famílias que trocarem para au (mais de 2 aparelhos) ganharão:

Até ¥80.000 em descontos

ou ¥60.000 + fone Beats!!

Detalhes

①Término do Desconto para Estudantes

Todos os anos, o Desconto para Estudantes termina dia 31/maio. Jovens de até 18 anos têm muitos descontos trocando de operadora ou realizando novos contratos.

A loja conta com 3 tradutores especializados para prestar atendimento em português para a sua comodidade. A loja também oferecerá consultas de Internet, água e luz!!

Obviamente, a loja também auxiliará na operação dos smartphones e na revisão dos planos e outros! Tire suas dúvidas em qualquer momento!

② Facilidade no pagamento parcelado

: As normas para o pagamento parcelado se tornaram mais favoráveis

: Tendo mais de 2 meses a mais de visto de permanência do que o número de parcelas (12, 24 ou 36), será possível realizar o parcelamento

: Confira mais abaixo os documentos necessários para a formalização de contrato

③ Ganhe descontos na troca de operadora

★: Famílias que trocarem mais de 2 aparelhos, deixarem um iPhone 6 como shitadori e se inscreverem na Internet residencial ganharão até ¥80.000 em descontos!!!

: ¥16.200 de desconto em troca de operadora em família (mais de 2 aparelhos)

: ¥5.400 de desconto em reservas por telefone

: ¥21.600 de desconto no shitadori do iPhone 6

TOTAL: ¥43.200 (x 2 aparelhos) = ¥86.400

★: Famílias que trocarem mais de 2 aparelhos para au, deixarem um iPhone 6 como shitadori e se inscreverem na Internet residencial ganharão até ¥60.000 em descontos + 1 Fone Beats Solo 2!!!

: ¥16.200 de desconto em troca de operadora em família (mais de 2 aparelhos)

: ¥5.400 de desconto em reservas por telefone

: ¥21.600 de desconto no shitadori do iPhone 6

TOTAL: ¥32.400 (x 2 aparelhos) = ¥64.800 + 1 Beats solo2 (modelo com fio) para cada grupo

Quantidade limitada de aparelhos para esta campanha. Aproveite esta oportunidade!

★: Traga orçamento de outras lojas

Traga o orçamento de outras lojas e consulte. Será feito o possível para que o cliente tenha os melhores planos.

Todas essas são promoções apenas para este evento! Não perca esta chance!!

MAPA DE ACESSO À LOJA

auShop Fukuroi

〒437-0065 Shizuoka-ken Fukuroi-shi Horikoshi 388-3

TEL: 0800-700-0439 (somente em japonês)

Horário de atendimento durante o evento: 10h30 às 19h (último pedido às 18h)

– Atendimento por telefone em português: 080-6955-0039 – Responsável Tamie

(Este staff poderá estar atendendo outros clientes e talvez não atenda a ligação todo momento. Nessa ocasião, deixe seu recado na secretária eletrônica.)

– Contato através de e-mail (a/c de Tamie): tamie@stcnet.co.jp

* Confira os detalhes do evento e outros pelos telefones e e-mail acima!

Confira sem falta os seguintes itens:

< Clientes com visto permanente >

① Poderão optar tanto pelo pagamento à vista como parcelado.

② Será necessário apresentar um dos seguintes itens:

– carteira de habilitação e zairyu card ou

– zairyu card e cartão do seguro de saúde ou

– zairyu card e passaporte com validade em dia

③ Para definir os detalhes do pagamento, será necessário apresentar um dos seguintes itens:

– cartão de crédito em nome do titular ou

– cartão da conta bancária ou

– caderneta da conta bancária e inkan (carimbo)

< Clientes com outros tipos de visto >

① Para formalizar um contrato novo ou troca de operadora (MNP), o cliente deverá ter visto com mais de 90 dias de validade contando a partir dos dias deste evento.

② Para a aquisição de aparelhos telefônicos através de pagamento parcelado, as condições de contrato variarão de acordo com o tempo de validade do visto:

– acima de 14 meses = 12 parcelas de pagamento

– acima de 26 meses = parcelamento de 12 ou 24 meses

③Clientes que adquirirem aparelhos poderão optar pelo pagamento mensal através de débito bancário ou através do cartão de crédito (em nome do titular).

④ Para a formalização do contrato, será necessário apresentar uma dessas combinações de documentos:

– carteira de habilitação e zairyu card ou

– zairyu card e cartão do seguro de saúde ou

– zairyu card e passaporte com a validade em dia

* Há a possibilidade de o cliente precisar possuir um cartão de crédito para realizar o contrato. Caso haja dúvidas, ligue para a loja!

< Procedimentos antecipados >

Para fazer a troca para au, a loja aconselha os clientes a irem previamente na Softbank ou Docomo e solicitar o MNP Yoyaku Bango, assim o procedimento ficará mais fácil.

E quem utiliza iPhone, faça previamente o backup no iCloud ou iTunes.

*Todos os valores descritos estão com o imposto incluso.