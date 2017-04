Enoshima Island Spa: convite a um dia requintado e relaxante

Cavernas, história, gramados verdes, vistas do oceano, excelentes frutos do mar, piscinas aquecidas com vista para o Monte Fuji, fonte termais naturais e um deliciosos sorvete… O que mais você poderia pedir? O Enoshima Island Spa oferece tudo isso!!

Tratamentos revigorantes

O Enoshima Island Spa (Enospa) é um local revigorante localizado em uma pequena ilha na província de Kanagawa, Enoshima, ao longo da pitoresca Costa de Shonan. O Enospa tem o foco no bem-estar de todo o corpo e oferece uma gama de instalações e serviços para ajudar os hóspedes a verem e sentirem o seu melhor, de dentro para fora.

Com serviços sempre em evolução que englobam os mais novos tratamentos, há sempre algo novo para experimentar ao visitar o Enospa.

O Enoshima Island Spa é um spa que funciona durante o dia (não há acomodações para pernoite) sendo um lar para várias instalações peculiares, incluindo fonte de águas termais naturais onsen, piscinas cobertas e ao ar livre (com uma deslumbrante vista do Monte Fuji) e uma área de caverna para ajudar você a relaxar e esquecer suas preocupações.

Os hóspedes do Enoshima Island Spa podem desfrutar dos mais finos tratamentos alternativos no Beng Teng Spa utilizando várias formas de massagem, assim como pedras quentes, óleos essenciais e produtos para cuidados da pele totalmente naturais.

O Yumemi Shiatsu Salon está localizado no segundo andar e oferece a tradicional massagem shiatsu para restaurar o balanço e o fluxo natural de energia de todo o corpo. Opções para refeição incluem o Island Grill Restaurant, que conta com um cardápio destacando somente os mais frescos ingredientes produzidos localmente e preparados habilmente para um paladar ideal, assim como benefício nutricional.

A Enoshima Beng Teng Clinic também pode ser encontrada no Enospa. Composta por médicos, nutricionistas e terapeutas, a clínica cria planos de tratamento especializado para cada hóspede com o objetivo de ajudá-los a alcançar o melhor bem-estar. Uma variedade de terapias tradicionais e abrangentes é usada para tratar de problemas de saúde comuns, incluindo condições da pele e problemas intestinais, trabalhando em conjunto com o restante da equipe do Enospa como uma parceria de aliança. No site do Ensohima Island Spa (em inglês) há informações detalhadas dos tratamentos e planos.

Ambiente livre de estresse

A equipe do Enospa se esforça para oferecer um ambiente totalmente livre de estresse. E uma das maneiras de alcançar isso é através de uma norma de não uso de dispositivos/aparelhos.

Permita-se desfrutar dos totais benefícios dos serviços oferecidos pelo Enospa e ajude seus amigos a fazer o mesmo, ao deixar seus telefones celulares, câmeras, laptops e tablets em casa ou a distância, em um armário, durante a sua visita. Não importa se ficar 1 hora ou o dia todo, você ficará fascinado no que o pouco tempo longe de chamadas, e-mails e mensagens de textos podem fazer por você.

Normas importantes

O Enospa dá as boas-vindas a hóspedes de todo o mundo que querem desfrutar das terapias peculiares nativas do Japão. Há, no entanto, uma rigorosa norma em relação a tatuagens, a qual todos os hóspedes devem ter em mente. Arte corporal de qualquer tipo (permanente, adesivo temporário, henna, etc.) não é permitida dentro das instalações do Enospa, visto que certas áreas permitem a nudez para desfrutar dos banhos de onsen no spa, na sauna e nos tratamentos de massagem. (não há regras sobre adesivos cobrindo partes do corpo).

O Enospa funciona o ano inteiro para adultos, adolescentes e crianças acima de 6 anos de idade. Há uma norma de “somente adultos” no domingo, portanto, a entrada de crianças neste dia não é permitida, para proporcionar ainda mais privacidade e tranquilidade.

É possível chegar ao Enoshima Island Spa a partir da estação de Katase-Enoshima da Linha Odakiyu (transferência rápida a partir da estação de Fujisawa da JR ou acesso direto pelo trem expresso limitado “Romance Car” a partir de Shinjuku) ou através da parada de monotrilho Shonan Enoshima (embarque no monotrilho na estação Ofuna da JR).

Nós disponibilizamos um ônibus de traslado gratuito do/para o spa, que funciona regularmente, mas também é uma agradável caminhada atravessar a ponte e o oceano até esse destino energizante nessa ilha magnífica e acolhedora. O Monte Fuji à sua direita, o extenso Pacífico em toda a parte e uma ilha agradável coberta por templos e imersa em história à frente.

Atendimento especial a estrangeiros

O Enoshima Island Spa recebe solicitações em inglês e japonês e pode ajudar a coordenar sua reserva de tratamento, plano de festa no restaurante Island Grill com vista para o oceano, comprar um cartão-presente para alguém que você gosta, etc. Ruth e Takae darão suporte para você planejar sua visita perfeita e buscarão a melhor opção, não importando a época do ano.

Como reservar/solicitar informações

O Enoshima Island Spa está aguardando seu contato! São diversos tratamentos, piscinas, onsen, sauna e outras facilidades para proporcionar um dia de saúde e relaxamento. Abaixo alguns links úteis para reservas e informações:

Acesso ao Enoshima Island Spa

Mapa de acesso: clique para abrir

Valor de entrada: dia inteiro (adulto) ¥3,120, entrada à tarde: ¥1,932, Ladies Day (segundas, menos feriados) ¥2,229

Tratamentos e restaurante: veja no site (clique para abrir)

Telefone: 0466-29-0688

Site: www.enoshimaislandspa.com