Reinauguração da auShop Anjo Yokoyama, promoções e brindes!

Nos dias 18, 19 e 20 de março de 2017 (sábado, domingo e segunda), a auShop Anjo Yokoyama realizará um evento de reinauguração!! A loja conta com atendimento em português e irá oferecer brindes aos clientes que vierem a loja através do Junbo Garapon!

As crianças ganharão doces na brincadeira elaborada pela loja, e através do Gakuwari Tengoku não só os estudantes, mas toda a família terá vantagens!

E os clientes que formalizarem contrato durante os 3 dias de evento e trouxerem uma fatura da conta de energia elétrica, ganharão uma bandeja de takoyaki! (Apenas 100 unidades por dia)



Novidade: mesmo sem visto permanente ou cartão de crédito, é possível realizar contratos de smartphones e tablets. Confira com o staff da loja!

Telefone da loja: 0566-77-5611 Mapa de acesso: Clique para abrir

Confira as vantagens exclusivas:

■ 1. Muitas vantagens no auGakuwari Tengoku!

– Vantagens para os estudantes e seus familiares –

*Estudantes com até 18 anos de idade podem pagar a partir de ¥2,980/mês, incluso dados e tarifas! Muito vantajoso!

■ 2. iPhone 7 a preços acessíveis!

– Aparelhos disponíveis no estoque –

* Trocando de operadora (MNP), adquirindo o iPhone 7 (32GB) e utilizando o “Programa de shitadori”, o valor do aparelho de ¥10,800 ficará por ¥0 mensal!

* Trocando de aparelho, adquirindo o iPhone 7 (128GB) e utilizando o “Programa kaetoku”, o valor do aparelho de ¥32,040 ficará por ¥0 mensal! E mais! Ganhe ¥3,000 em crédito no cartão pré-pago auWALLET!

*1 No caso de uso do aparelho por mais de 2 anos e com shitadori (deixar o aparelho em uso).

*2 No caso de uso do aparelho por mais de 2 anos e com shitadori (deixar o aparelho em uso) + iPhone Kaetoku Campaign

■ 3. iPhone 6S (64GB) com preço especial!

* Trocando de operadora, utilizando o “Suporte de aquisição MNP au” e o “Programa de shitadori”, o valor do aparelho de ¥10,800 ficará por ¥0!

– Consulte os detalhes na loja: 0566-77-5611

■ 4. Campanha para tablet

– Confira a campanha com a nova linha de iPad Air2 32GB / iPad mini4 32GB –

*Com vários descontos agora o iPad ficou muito mais acessível!

Adquira seu iPad ou troque de aparelho formalizando contrato e ganhe até ¥15,000 de desconto!

*Para mais detalhes sobre as 4 campanhas citadas acima, venha nos fazer uma visita e confira com nossos staff (0566-77-5611).

■ 5. Confira mais vantagens deste evento!

①Todos os clientes que vierem até a loja, participarão do Junbo Garapon e ganharão brindes!

*Cada pessoa poderá participar apenas 1 vez.

*Será encerrado mediante o término dos brindes.

②E para as crianças, haverá uma brincadeira para ganhar doces.

③E os primeiros 100 clientes que formalizarem contrato trazendo uma fatura da conta de energia elétrica, ganharão uma bandeja de takoyaki

★ auWALLET Market ★

Compre produtos de alta qualidade no “auWALLET Market”! E seus pontos acumulados poderão ser utilizados nas compras pela internet!!

Arroz, água mineral, verduras e legumes, bebidas em geral e outros produtos frescos, além de alimentos processados e congelados, produtos de beleza e suplementos, doces e até ração para animais de estimação! Temos uma grande variedade de produtos disponíveis.

Para mais detalhes, consulte nossos staff!!

★ auDenki – está disponível★

– Vantagens para a família e energia elétrica segura! –

Este serviço é vantajoso para clientes da au que utilizam telefones celulares ou smartphones.

Traga a sua conta de luz mais recente para fazermos um orçamento!

★Vantagem especial para clientes que adquirirem mais de 3 linhas telefônicas★

Solicite o “auDenki” ou “Kit de desconto auDenki” e ganhe ¥3.000 em crédito no cartão pré-pago auWALLET!

Não perca esta oportunidade!! Consulte nossos staff para mais detalhes!

★Confira os novos modelos da primavera!!★

Com a chegada da primavera, novos modelos de aparelhos são lançados no mercado! Aproveite esta oportunidade e venha conferir pessoalmente na loja!!

Atendimento em Português!

Aproveite estes 3 dias do evento de reinauguração da auShop Anjo Yokayama!



No sábado, os procedimentos podem ser feitos mais rapidamente! Não perca esta chance de trocar para au! Consulte com nossa equipe e venha fazer uma visita!

★auShop Anjo Yokoyama★

Endereço: 〒446-0044 Aichi-ken Anjo-shi Hyakkoku-cho 1-22-4

Tel: 0566-77-5611 Fax: 0566-73-5286

Horário de atendimento: das 10:00 às 20:00

Mapa de acesso: