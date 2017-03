Muitas vantagens para troca de operadora neste FDS na auShop Kani!!!

★★★A auShop Kani (GIFU) terá um evento especial para clientes que trocarem de operadora!★★★

Dias 18, 19 e 20 de março!



Telefone: 0574-61-1222 Mapa de acesso no fim da página!



iPhone 7 (32GB) por ¥0 na campanha para troca de operadora!!

Tipo de contrato: MNP (troca de operadora)

Aparelho da promoção: iPhone 7 (32GB)

Condição: MNP (troca de operadora) e formalização de contrato, solicitando o “Programa de shitadori (MNP) ★1” + “Desconto mensal ★2”

Valores:

– Valor no pagamento em dinheiro, valor total: ¥79,200 (¥3,300/mês x24)

<¥0 de entrada, pagamento em 26 meses, pagamento em 24 parcelas, juros anuais de 0%>

– Desconto mensal: ▲¥68,400 (¥2,850×24)

– Programa de shitadori (MNP): ¥21,600 (▲¥900×24) (*Para shitadori de iPhone 6)

= Valor final: ¥0 mensal

*Haverá uma taxa no valor de ¥3,000 (imposto a parte) de trâmites contratuais. *Confira com os staff da loja sobre os demais custos para formalização de contrato. *Todos os direitos autorais de TM e (c) são da Apple Inc., a marca iPhone foi registrada pela Apple nos EUA e demais países.

Consulte nossos staff para mais detalhes. (0574-61-1222)

Ganhe o famoso head phone Beats na campanha especial para MNP e aquisição de vários aparelhos simultaneamente!

(Beats by Dr. Dre Solo2 wireless on head phone★3)

Tipo de contrato: MNP (troca de operadora)

Aparelhos da promoção: Smartphones au

Condição:

– Smartphone au: Inscrição no “Desconto para todos ★1”

– Tablet 4G LTE: Inscrição no “Plano para tablet ds (contrato de 3 anos) / (contrato de 3 anos / L)★2”

– Formalização de contrato na MNP (troca de operadora) e aquisição de vários aparelhos (inscrição no “Desconto para família★4) (*Contrato e 2 aparelhos=1 Beats, 4 aparelhos=2 Beats)

– Não é necessário adquirir os aparelhos no mesmo dia, mas deve ser dentro do prazo da promoção

– Deverá apresentar este anúncio ao staff da loja

*Consulte os staff da loja sobre as demais taxas referentes à formalização de contrato. Há casos onde não será possível utilizar vários serviços promocionais oferecidos pela loja simultaneamente.

*Há alguns aparelhos que não estão inclusos nas promoções. *Será encerrado mediante o término dos produtos. *Todos os valores citados neste anúncio estão com o imposto incluso.

*Para mais detalhes entre em contato com os staff da loja.

*A marca “Beats” é registrada pela Beats Electronics LLC.

Veja outros detalhes de promoções da au clicando aqui.

★auShop Kani★

Telefone da loja: 0574-61-1222

Horário de atendimento: 10:00 às 20:00 (aberto o ano todo)

Endereço:〒509-0202

Gifu-ken Kani-shi Nakaedo Azamiyamae 2288-8