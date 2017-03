 (Mie) auShop Yokkaichi Ikuwa em promoção para estrangeiros dias 11 e 12/março

A auShop Yokkaichi Ikuwa terá um super evento para estrangeiros dias 11 e 12 de março! Diversas opções para os clientes! Confira abaixo!

iPhone 7: ganhe Super desconto de até ¥21,600 trocando de operadora!!

Tipos de contrato: Troca de operadora (MNP)

Aparelhos: iPhone 7 ou iPhone 7 Plus

Condições: Desconto para família (¥5.000) + auSmart Value + inscrição no U-18 (+¥10.000)

<Exemplo de valores>

No caso de um iPhone 7 32G

Valor do aparelho: ¥79.200

Desconto: até ¥21.600

Shitadori: ¥21.600 (no caso de deixar um iPhone 6 usado na loja – MNP)

Valor do aparelho: ¥36,600

Exemplo de despesas mensais (incluindo o valor do aparelho)

(Valor de entrada ¥0, Período de pagamento 26 meses, Pagamento em 24 parcelas, Juros reais 0%)

+ ¥5.497 – Plano de ligações Super Kakeho (Desconto para todos*2) + Plano de dados 20 U18 (3G de uso)

+ LTE NET (¥324)

+ Valor do aparelho ¥1.500 (24 prestações)

▲ Desconto mensal (até 24X) ¥2.850

▲ auSmart Value ¥1.522

= Valor mensal total ¥2.949 /mês ~

WI-FI Móvel: novos contratos ganharão ¥28.080 de desconto!

Tipo de contrato: linha alternativa

Aparelhos: HWD34 HWS31 HWD35

Condições: Contrato de linha alternativa, inscrição no auSmart Value – ¥28.080 em descontos

Valores:

Solicitando o Contrato de Linha Alternativa, o cliente receberá um desconto de ¥28.080 no valor do aparelho, que ficará por ¥0.

Valor do aparelho: ¥28.080

Solicitando o contrato de linha alternativa: ▲¥28.080

Valor do aparelho: ¥0

Se for o HWS31, o valor mensal será de ¥4.095 até 30G de dados WI-FI.

* Os valores não estão com imposto incluso. Para mais detalhes consulte os staffs da loja.

Venda especial de iPad!

Tipos de contrato: Novos contratos

Aparelhos: iPad Mini 4 32G, iPad Air 2 32G

Condições: inscrição no Plano para tablet ds (contrato de 3 anos) / L) + Video Pass

Valores: [No caso de um iPad mini 4 32GB] (Valor de entrada ¥0, Taxa de juros anuais 0%, Parcelamento em 36 vezes/Período de pagamento de 38 meses)

Valor de venda à vista ¥61.920 (¥1.720 mensais/ Parcelamento em 36 vezes)

Desconto do evento – até ▲¥21.600

Valor final após o desconto – ¥40.320

Exemplo de despesas mensais (incluindo o valor do aparelho)

Plano para tablet ds (contrato de 3 anos) / L) – ¥1.836 + LTE NET (¥324) + Preço do aparelho (¥1.120/ Parcelamento em 36 vezes) + Desconto Mensal (▲¥1.080)

= Valor total mensal: ¥2.200/mês ~

Veja detalhes importantes desta promoção clicando aqui.

auShop Yokkaichi Ikuwa

Endereço: Mie-ken Yokkaichi-shi Ikuwa-cho 201-6

Telefone: 059-330-4533

Clique para abrir o mapa de acesso

Mapa de acesso: