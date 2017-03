Mega Promo de smartphones na auShop Takahama dias 25 e 26!

Mega evento auShop Takahama!

Nos dias 25 e 26 de março!!

Mega Campanha 1

* Ligue para maiores informações!

Promoção super especial para troca de operadora MNP em família!

Com vantagens, bônus e descontos de até ¥80mil por aparelho!

Mega Campanha 2

Solicite um celular para seu filho no (PLANO DE ESTUDANTE) menor de 18 anos e pague mensalidade de à partir de ¥4,979 no iPhone 7 128GB com o plano e seguro já incluso!! Aproveite a oportunidade!

Descontos mensais para Clientes

Traga sua conta de energia e tenha ganhos mensais!!

Para maiores informações ligue para (080-9731-9986, Camila ou 0566-52-2626)

Ipad Mega Sale

Adquira o iPad Air2 32GB e iPad mini 4 pagando ¥1,890/mês!!

Seu smartphone usado vale ¥¥¥¥

A auShop Takahama está comprando seu iPhone usado, mesmo com a tela quebrada!!

Aproveite esta oportunidade!! Aparelhos em promoção em quantidade limitada!!!

Para mais informações ligue para 080-9731-9986 (Camila atendimento em português)ou (0566)52-2626

【Informações importantes】

◆Adquirindo aparelhos por ¥0 não será necessário visto permanente nem cartão de crédito, e o valor mensal ficará mais barato.

Confira por favor

Para fazer a troca para au, aconselhamos aos clientes irem previamente na Softbank ou Docomo e solicitar o MNP Yoyaku Bango (documento para troca de operadora), assim o procedimento ficará mais fácil.

auShop Takahama

Telefone: 0566-52-2626 ou 080-9731-9986 (Camila atendimento em português).

Endereço: 〒444-1332 Aichi-ken Takahama-shi Yuyama-cho 5-5-10

Horário do atendimento nos dias do evento: das 10:00 da manhã até as 19:30