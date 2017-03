auShop Toyota Kosaka: promoção de smartphones nos dias 11 e 12/março

Nos dias 11 e 12 de março de 2017 (sábado e domingo), a auShop Toyota Kosaka realizará um grande evento de agradecimento aos clientes!! A loja conta com atendimento em português e irá oferecer brindes aos clientes que vierem a loja para trocarem de operadora. As crianças ganharão doces na brincadeira elaborada pela loja e qualquer cliente que visitar a loja terá direitos a brindes!!

E famílias com jovens estudantes terão vantagens através do Gakuwari Tengoku!!

Telefone da loja: 0565-36-6130 – Mapa de acesso: clique para abrir no Google Maps

▼Vantagens exclusivas e informações úteis▼

■ 1. Muitas vantagens no auGakuwari Tengoku!

~Vantagens para os estudantes e seus familiares~

* Estudantes com até 18 anos de idade podem pagar a partir de ¥2,980/mês, incluso dados e tarifas! Muito vantajoso!

■ 2. iPhone 7 a preços acessíveis!

~Aparelhos disponíveis no estoque~

* Trocando de operadora (MNP), adquirindo o iPhone 7 (32GB) e utilizando o “Programa de shitadori”, o valor do aparelho de ¥10,800 ficará por ¥0 mensal!

* Trocando de aparelho, adquirindo o iPhone 7 (128GB) e utilizando o “Programa kaetoku”, o valor do aparelho de ¥32,040 ficará por ¥0 mensal! E não é só isso! Ganhe ¥3,000 em crédito no cartão pré-pago auWALLET!

*1 No caso de uso do aparelho por mais de 2 anos e com shitadori (deixar o aparelho em uso).

*2 No caso de uso do aparelho por mais de 2 anos e com shitadori (deixar o aparelho em uso) + iPhone Kaetoku Campaign

– Consulte os detalhes na loja: 0565-36-6130

■ 3. iPhone 6S (64GB) com preço especial!

* Trocando de operadora, utilizando o “Suporte de aquisição MNP au” e o “Programa de shitadori”, o valor do aparelho de ¥10,800 ficará por ¥0!

– Consulte os detalhes na loja: 0565-36-6130

■ 4. Tablets super em conta!

~Nova linha de iPad Air 32GB e iPad mini4 32GB~

* Descontos especiais e preços acessíveis para iPad, ganhe até ¥15,000 em descontos adquirindo os aparelhos da promoção ou trocando por eles!!

Para mais detalhes sobre as 4 promoções citadas acima, consulte os staff da loja.

■ 5. Mais vantagens deste evento!

① Todos os clientes que vierem até a loja participarão do Junbo Garapon e ganharão brindes! A participação é única e será encerrado assim que acabarem os brindes.

② As crianças ganharão chocolates na quantidade que conseguirem pegar!

★ auWALLET Market ★

A au oferece um sistema de compras um nível acima do comum através do auWALLET Market! E você ainda pode usar os seus pontos acumulados nas compras pela internet!!

Arroz, água mineral, verduras e legumes, bebidas em geral e outros produtos frescos, além de alimentos processados e congelados, produtos de beleza e suplementos, doces e até ração para animais de estimação! Temos uma grande variedade de produtos disponíveis.

Para mais detalhes, consulte nossos staff!!

★ auDenki – está disponível★

– Vantagens para a família e energia elétrica segura! –

Este serviço é vantajoso para clientes da au que utilizam telefones celulares ou smartphones.

Traga a sua conta de luz mais recente para fazermos um orçamento!

★Para famílias que adquirirem mais de 3 smartphones ★

Fazendo a inscrição no “auDenki” ou “auDenki – kit de desconto” ganhará cashback no valor de ¥3,000 no cartão pré-pago auWALLET!!

Não perca esta vantagem! Entre em contato com os staff da loja para mais detalhes!

★Confira os novos modelos de aparelhos da au desta primavera!!

Novos modelos estão sendo lançados! Aproveite esta oportunidade e faça uma visita à loja!!

Faça uma visita sem compromisso! Os staff aguardam a sua visita com atendimento em português para a sua comodidade!

E aproveite estes 2 dias de evento para conhecer as grandes vantagens oferecidas pela loja!

auShop Toyota Kosaka



Endereço: 〒471-0035 Aichi-ken Toyota-shi Kosaka-cho 12-11-1

Tel: 0565-36-6130 Fax: 0565-36-6140

Horário de atendimento: das 10:00 às 20:00

Site: http://www.crops.ne.jp/shop/detail.html?ID=N0455VA

Mapa de acesso: