BIG SALE na auShop Kachigawa em Kasugai (Aichi)!!!

A auShop Kachigawa realizará uma mega promoção nos dias 18, 19 e 20 de março!!

Clientes que trocarem de operadora ganharão muitas vantagens!!

Os primeiros 20 clientes que trocarem de operadora ou formalizarem novos contratos ganharão até ¥5,000 em cashback!!

Período: 18, 19 e 20 de março

Tipo de contrato: MNP (troca de operadora), formalização de novo contrato

Aparelhos: Smartphone au, tablet 4G LTE

Condições:

– Smartphone: Inscrição no “Desconto para todos★1”

– Tablet: Inscrição no “Plano para tablet ds (contrato de 3 anos) / (contrato de 3 anos / L) <¥1,700/mês>★2

– Mostrar este anúncio ao staff da loja

Observações:

*Consulte os staff da loja sobre as taxas referentes à formalização de contrato. Há alguns benefícios oferecidos pela loja que não poderão ser utilizados em conjunto. Consulte o staff sobre os detalhes.

* Há alguns aparelhos que não fazem parte da promoção. *A loja dará cashback caso o valor do aparelho seja superior. * Todos os valores estão com o imposto incluso.

iPhone 7 (32GB) por ¥0 para troca de operadora!

Período: 18, 19 e 20 de março

Tipo de contrato: MNP (troca de operadora)

Aparelho: iPhone 7 (32GB)

Condições: Estar de acordo com “Programa de shitadori (troca de operadora) + “Desconto mensal”

Valores:

– Valor no pagamento em dinheiro, valor total a pagar= ¥79,200 (¥3,300×24)

– Desconto mensal=▲¥68,400 (▲¥2,850×24)

– Programa de shitadori (troca de operadora)= ▲¥21,600 (¥900×24)

[*No caso de iPhone 6 de outra operadora deixado como shitadori]

= Total de ¥0

■¥0 de entrada, juros anuais de 0%, pagamento em 24 parcelas / período de pagamento de 26 meses

Observações:

[Programa de shitadori (troca e operadora)] *Para iPhone 6 de outras operadoras (Docomo, Softbank, entre outras) deixado como shitadori.

Outros:

*Confira com os staff da loja sobre as taxas referentes à formalização de contrato. *Todos os valores descritos neste anúncio estão com o imposto incluso. *A TM e (c) 2017 são de direito da Apple Inc. e os produtos iPhone são registradas pela Apple Inc. e está sendo utilizada sob a licença da iPhone KK. *Consulte os staff da loja para mais detalhes.

Todos os clientes que forem até a loja ganharão brindes através do Junbo Garapon! E as crianças ganharão doces através da brincadeira elaborada pela loja!

Público alvo: Todos que forem até a loja

Condições: Clientes (adultos e crianças) que forem até a auShop Kachigawa

Atividade: Junbo Garapon e brincadeira com brindes de doces

Observações: *Cada criança poderá participar 1 única vez da brincadeira. *A quantidade é limitada. *As atividades serão encerradas mediante o término dos brindes. *Consulte os staff para mais detalhes.

Outros: Página do Facebook da auShop Kachigawa

Os procedimentos podem ser efetuados com mais agilidade no período da manhã do sábado.

Veja outros detalhes de promoções da au clicando aqui.

auShop Kachigawa

Tel: 0568-86-4001

Horário de atendimento: das 10:00 às 20:00

Endereço: 〒486-0914

Aichi-ken Kasugai-shi Wakakusadori 4-89

Mapa de acesso: