auShop Toyota Hiroji: super evento para estrangeiros neste FDS, confira!!!

Deixando o aparelho em uso ao trocar de operadora o iPhone 7 sairá por ¥0 (contrato de 2 anos)!!

Trocando de operadora em 2 pessoas, ganhará um BeatsSolo2 de presente!!

Mega Evento – dias 18, 19 e 20 na auShop Toyota Hiroji

E a partir deste mês, não será mais necessário ter visto permanente, nem mesmo cartão de crédito para adquirir o seu aparelho pagando de forma parcelada!!

Sendo necessário apenas 14 meses de visto!!

Lembrando que a promoção do aparelho por ¥0 é voltado para os clientes que não querem parcelamento!

Confira abaixo os demais brindes para os clientes!!

① Promoção iPhone7, Beats

iPhone7(32GB) por ¥0: Troca de aparelho + shitadori + 2 anos de contrato

Trocando de operadora em 2 pessoas: Ganhará um BeatsSolo2 de presente

Trocando acima de 2 pessoas: Ganhará um BeatsSolo2 e um BeatsPill

② Promoção Galaxy S7

MNP ou contrato novo: ¥21,000 de desconto + uma capa de brinde

③ Presente à todos os clientes

Todos os clientes que forem até a loja sairão ganhando! Doces para as crianças e chocolate para os adultos!

④ Promoção de bebedouro

Formalizando contrato de bebedouro da au, o cliente ganhará ¥25,000 de Cashback!! O Mt. Fuji é a fonte da água deste bebedouro! Não perca essa oportunidade!

⑤ Promoção auDenki

Com a auDenki, o cliente ganhará cashback em todos os meses!!

Ganhe ¥3,000 de cashback no cartão auWALLET e através do aplicativo da au, o cliente saberá do valor de consumo de energia elétrica!

Leve uma fatura da sua conta de energia elétrica!

A loja conta com atendimento de intérpretes para auxiliar no esclarecimento de todas as dúvidas!!

Aproveite os 3 dias de evento!!

MAPA DE ACESSO - CLIQUE PARA ABRIR

auShop Toyota Hiroji



Aichi-ken Toyota-shi Hiroji-cho 2-11-1

Telefone: 0565-37-8444

Mapa de acesso: