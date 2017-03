A auShop Komaki Yama realizará um BIG evento neste FDS!!!

Nos dias 18, 19 e 20 de março a auShop Komaki Yama realizará um grande evento com uma super promoção para iPhone 7!! Em caso de dúvidas, ligue para 0568-73-9961 (atendimento em português). Mapa no fim da página.

Vantagem ① iPhone 7 special SALE!!

Trocando de operadora ou através de novo contrato, você poderá adquirir seu iPhone 7 (32GB) por ¥0!!

(Conteúdo)

*Valor do aparelho ¥79,200 ➡ Desconto mensal / ▲¥68,400 + Shitadori / ▲¥10,800 ➡ Total ¥0 / mensal

Vantagem ② School discount special SALE!!

Novos clientes ou aqueles que trocarem de operadora e formalizarem novo contrato de smartphone + bebedouro.

Clientes que formalizarem contrato ganharão ¥30,000 em vale-compras!

E poderá ganhar ainda mais vale-compras ao solicitar um tablet ou roteador Wi-Fi!!

Vantagem ③ Japan debut SALE!!

Promoção especial para clientes que recém chegaram ao Japão! Na aquisição de smartphone + tablet, o valor do tablet sairá por ¥0!! QuatabPZ

(Conteúdo) *Valor do aparelho ¥37,800 ➡ desconto especial da loja ▲¥37,800 = aparelho por ¥0 *QuatabPZ

“Big News! Novidade para Estrangeiros”



◆ Para novos contratos na au (smartphones, tablets, etc) formalizados a partir do dia 3/março, mesmo para clientes que não possuam cartão de crédito, o pagamento parcelado será possível de acordo com o tempo de visto!

(Tipo de visto) Teijusha, Eijusha no Haigusha, Nihonjin Haigusha

① Acima de 14 meses de tempo visto ⇒ parcelamento de 12x

② Acima de 26 meses de tempo visto ⇒ parcelamento de 24x

③ Acima de 36 meses de tempo visto ⇒ parcelamento de 38x

★A loja conta com staff brasileiros todos os dias

(Observações)

Para smartphone: é necessária a inscrição no “Desconto para todos”

Para tablet: é necessária a inscrição no “Plano para tablet ds (3 anos) / (3 anos / L)

Troca de operadora ou novos contratos

Mostrar este anúncio ao ir até a loja

*Para mais detalhes, entre em contato com os staff da loja. Veja detalhes sobre os serviços da au clicando aqui.

auShop Komaki Yama

Horário de atendimento: 9h45 às 19h45

Endereço: Aichi-ken Komaki-shi Yamakita-cho 50

Tel: 0568-73-9961