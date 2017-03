A auShop Fujimidai realizará um grande evento de agradecimento ao clientes!!

Nos dias 25 e 26 de março a auShop Fujimidai realizará um grande evento de agradecimento aos clientes!!

Troque de operadora e adquira o iPhone 6S (64GB) por ¥0!

Período: 25 até 31/março

Tipo de contrato: Troca de operadora (MNP)

Aparelho: iPhone 6S (64GB)

Condições: “Suporte de aquisição MNP au★1” + “Programa de shitadori (troca de operadora)” + “Desconto especial da loja”

Preços:

– Valor do aparelho: ¥68,040

– Suporte de aquisição MNP au: ▲¥57,240

– Programa de shitadori (troca de operadora): ▲¥7,560 (para shitadori de iPhone 5C)

– Desconto especial da loja: ¥3,240

= Total ¥0

Observações: *Confira com os staff da loja sobre as taxas relacionadas ao trâmites contratuais. *Todos os direitos autorais de TM e (c) são da Apple Inc., a marca iPhone foi registrada pela Apple nos EUA e demais países. Consulte nossos staff para mais detalhes.

Adquira seu tablet por ¥0!!

Período: 25 até 31/março

Tipode contrato: Clientes que utilizam smartphone da au

Aparelhos: LGT31 / LGT32

Condições:

– Clientes que já utilizam ou formalizarem novo contrato de smartphone da au ou que trocarem de operadora tornando-se cliente da au e adquirindo smartphone da au

– Tablet: “Plano para tablet ds (contrato de 3 anos)★2” + inscrição no Video Pass ou Book Pass

Preços:

– Valor do aparelho: ¥37,800

– Suporte de aquisição de tablet: ▲¥21,600

– Desconto para tablet através do Video ou Book: ▲¥5,400

– Desconto especial da loja: ▲¥10,800

= Total ¥0

Observações: *Confira com os staff da loja sobre as taxas relacionadas ao trâmites contratuais.*Consulte nossos staff para mais detalhes.

Confira detalhes importantes das promoções e serviços clicando aqui.

auShop Fujimidai

Telefone: 054-523-2233

Horário de atendimento: 10h às 20h (aberto o ano inteiro)

Endereço: Shizuoka-ken Fuji-shi Imaizumi 3214-1