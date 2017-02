Nagoya: aproveite as vantagens do evento na auShop Osu!!

Nos dias 18 e 19 de fevereiro, a auShop Osu terá um evento especial para os estrangeiros!! Aproveite para adquirir o seu iPhone ou Galaxy em excelentes condições.



Troque de operadora e adquira o iPhone 6S (128G) por ¥0!!

Período: 18 e 19 de fevereiro

Tipos de contrato: Troca de operadora (MNP)

Aparelho: iPhone 6S (128G)

Condições: Inscrever-se no “Desconto para todos★1” + “Programa de shitadori” (MNP)★2″ + descontos exclusivos da loja



Valores:

Valor do aparelho: ¥74,888

Programa de Shitadori (troca de operadora): ▲¥5,000

Suporte de aquisição (MNP au) ★3: ▲¥53,000

Desconto especial da loja: ▲¥17,000

= Valor do aparelho por: ¥0

★3 [Condições do Desconto especial da loja] Inscrever-se em um entre: “Desconto para todos ★4”, “Desconto para todos light” ou “Desconto Smile Heart”. Formalizar novo contrato e inscrever-se simultaneamente na mesma linha telefônica.

①[auSmart Value] O prazo é desde o momento da formalização do novo contrato até o final do mês seguinte.

Ou, desde que o “auSmart Value” seja no mesmo ponto de atendimento de onde foi formalizado o contrato: ▲¥12,000

②Desde que a inscrição no “desconto para família” ou “desconto para kit de smartphone” seja no final do mês de início de troca de operadora e na mesma linha telefônica. ▲¥5,000

③[LTE Flat], [Dados de valor fixo 5,20,30] (*válido também para o plano v) [Dados de valor fixo 5 (celular /v)]: ▲¥2,000

*Detalhes e outros valores de contrato devem ser verificados na loja. *Todos os direitos reservados para a TM e © 2017 Apple Inc. O iPhone é uma marca registrada tanto nos EUA como em demais países pela Apple Inc. *Para mais detalhes consulte o staff.

Troque de operadora e adquira o Galaxy S7 edge (SCV33) por ¥0!!

Período: 18 e 19 de fevereiro

Tipos de contrato: Troca de operadora (MNP)

Aparelho: Galaxy S7 edge SCV33

Condições: Inscrever-se no “Desconto para todos★1” + “Programa de shitadori” (MNP)★2″ +”Descontos exclusivos da loja★3″



Valores:

Valor do aparelho: ¥55,000

Programa de Shitadori (troca de operadora): ▲¥8,000

Desconto especial da loja: ▲¥47,000

= Valor do aparelho por: ¥0

★3[Requisitos para estar apto a receber o desconto exclusivo da loja] ou “Desconto para todos★4”, “Desconto para todos light” ou “Desconto Smile Heart” será necessário formalizar novo contrato da au na mesma linha telefônica.

①[auSmart Value] O prazo é desde o momento da formalização do novo contrato até o final do mês seguinte.

Ou, desde que o “auSmart Value” seja no mesmo ponto de atendimento de onde foi formalizado o contrato: ▲¥12,000

②Desde que a inscrição no “desconto para família” ou “desconto para kit de smartphone” seja no final do mês de início de troca de operadora e na mesma linha telefônica. ▲¥5,000

③[LTE Flat], [Dados de valor fixo 5,20,30] (*válido também para o plano v) [Dados de valor fixo 5 (celular /v)]: ▲¥2,000

④Vir com um dia de antecedência na loja: ▲¥3,000

⑤Inscrição nos 9 conteúdos originais: ▲¥10,000 (necessário estar inscrito durante 3 meses pagando a taxa mensal de ¥3,920)

*Vá até a loja e confira os valores das taxas contratuais. *”Galaxy” é uma marca registrada com direitos autorais da Samsung Electronics Co.,Ltd. *Os valores descritos neste anúncio estão sem o valor do imposto. *Para mais detalhes consulte os staff da loja.

Troque de operadora e adquira o iPhone 6S (64G) pelo valor total de ¥0 e iPhone 7 por custo mensal ¥0 do aparelho



Período: 18 e 19 de fevereiro

Tipos de contrato: Troca de operadora (MNP)

Aparelhos: iPhone 6s (64G) e iPhone 7 (32(G)

Condições: Inscrever-se no “Desconto para todos★1” + “Programa de shitadori” (MNP)★2″ +”Desconto exclusivo da loja★3″



Valores:

[iPhone 6S (64G)]

Valor do aparelho: ¥63,000

Suporte de aquisição (MNP au): ▲¥53,000

Desconto exclusivo da loja: ▲¥10,000

= Valor do aparelho por: ¥0

[iPhone 7 (32G)]

Valor de venda em dinheiro, valor total a pagar: ¥72,000 (¥3,300×24)

(¥0 de entrada, período de pagamento em 26 meses, 24 parcelas, juro anual de ¥0)

(¥0 de entrada, período de pagamento em 26 meses, 24 parcelas, juro anual de ¥0) Desconto mensal: ▲¥68,400 (¥2,850×24)

Programa de shitadori (MNP): ▲¥21,600 (¥900×24) [No caso do iPhone 6]

= Valor total: ¥0

*Detalhes e outros valores de contrato devem ser verificados na loja. *Todos os direitos reservados para a TM e © 2017 Apple Inc. O iPhone é uma marca registrada tanto nos EUA como em demais países pela Apple Inc. *Para mais detalhes consulte o staff.

Veja informações e observações importantes desta promoção clicando aqui.

auShop Osu

Telefone: 052-249-3003

Horário de atendimento: 10h às 20h

Endereço: Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Osu 3-2-15 Sakae Minami KT BLD – 1F