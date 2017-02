Gifu (Minokamo): inauguração da nova loja do Grupo Mugen!

O Grupo Mugen (Mugen Foods e Mugen Homes) irá inaugurar mais uma unidade, desta vez na cidade de Minokamo, (no mesmo lugar do antigo Curitiba Shop – mapa no fim da página).

O Grupo Mugen já conta com lojas de produtos brasileiros e importados em Suzuka e Komaki e a loja online que entrega em todo Japão. Além da conhecida Mugen Homes, que já construiu mais de 120 casas para estrangeiros nos últimos anos.

Inauguração + Promoção

Segundo os proprietários do Grupo Mugen, a inauguração da loja de Komaki foi um sucesso total, e eles pretendem repetir as promoções na nova unidade de Minokamo. “Os produtos estarão com preços baixos nas prateleiras, mas iremos oferecer ainda 15% de desconto no caixa” – disse Adilson Kishigami.

Fim de semana da Economia: nos dias 4 e 5 de março (sábado e domingo) a previsão é um grande número de clientes na inauguração da Mugen Foods em Minokamo, aproveitando os preços super baixos.

Distribuição de brindes e sorteios: nos dias da inauguração, diversas empresas irão distribuir brindes e fazer degustação de produtos diversificados. Além de sorteios para todos os clientes participarem.

E a loja será a única da região autorizada para remessas pela Western Union. Envio de dinheiro ao exterior com segurança.

Diversas opções aos clientes

A loja será totalmente reformada e ampliada e irá contar com os seguintes itens:

2 andares com diversas opções aos clientes

Amplo espaço e enorme variedade de produtos brasileiros e importados em geral

Ampla área de produtos congelados

Lanchonete Mugen Foods

Restaurante Mugen Foods – cardápio super variado

Estacionamento gratuito

As famílias que comparecerem a inauguração terão muitas opções na nova unidade do Grupo Mugen em Minokamo.

Plantão para Consultas sobre Casa Própria

Os representantes da Mugen Homes estarão de plantão para atender dúvidas sobre Casa Própria no Japão. Os presentes poderão consultar:

Financiamentos, valores e documentação em geral

Casas projetadas: como funciona o sistema Mugen Homes

Planejamento familiar no Japão

Outros serviços na inauguração

Na inauguração outras empresas estarão presentes oferecendo serviços aos clientes:

Plantão do Banco do Brasil

Plantão da au – telefonia móvel

Grupo Mugen em Minokamo

Inauguração: Dias 4 e 5 de março

Horário: das 10h às 21h (aberto todos os dias)

Endereço: Gifu-ken Minokamo-shi Kawai-cho 2 Chome-8

Mapa: