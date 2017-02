 *Evento Valentine auShop Anjo Sakurai*

Promoção QUEIMA DE ESTOQUE sem necessidade de visto permanente!!

Aichi-ken Anjo-shi Sakurai-cho Sandoyama 66

Tel: 0566-73-3555 (mapa no fim da página, fica ao lado do Apita e da Estação Sakurai)

Dias 11 e 12, mega evento para iPhone – sem necessidade de visto permanente

Mudando de operadora ou fazendo o contrato de uma linha nova, o valor do aparelho sairá por ¥0!!!!

Sem necessidade de visto permanente para parcelar o aparelho!!!!

E, futuramente mesmo cancelando o contrato, você não terá o valor do aparelho para pagar!

Aparelhos por ¥0 sem necessidade de visto permanente

No caso de troca de operadora:

iPhone SE 16 e 64 GB

iPhone 6S 16, 64 e 128 GB

iPhone 6S Plus 16, 64 e 128 GB

Xperia X Performance

HTC 10

BASIO 2

AQUOS U SHV35

AQUOS U SHV37

Qua Phone PX LGV33

Qua Phone KYV37

Miraie

GRATINA 4G

No caso de adquirir uma linha nova (novos contratos):

iPhone 6S 16, 64 GB

iPhone 6S Plus 16GB

BASIO 2

AQUOS U SHV35

Qua Phone PX LGV33

Qua Phone KYV37

URBANO V02

GRATINA4G

Não perca essa chance de presentear a sua família e começar o ano de celular novo!!

Consulte mais detalhes com o staff da loja



* CASO OUTRAS LOJAS AU ESTIVEREM COM MELHOR OFERTA, CONSULTE A AUSHOP ANJO SAKURAI!! FAREMOS O POSSÍVEL PARA ABATER O VALOR E O CLIENTE SAIR EM VANTAGEM!!

*CASO HOUVER TAXAS DE CANCELAMENTO NA OPERADORA ATUAL, CONSULTE A NOSSA LOJA TAMBÉM.

• Outras promoções •

iPhone 7 por ¥0 com descontos mensais !!

Mudando de operadora e usando o sistema de “shitadori” deixando seu aparelho antigo na au, o valor do iPhone 7 sairá por ¥0!

*Receba o desconto “maitsukiwari” durante dois anos, equivalente ao valor da parcela do aparelho.

Com a promoção do estudante (Gakuwari). Os valores mensais saem a partir de ¥3,219!!!

Super Triple Set Anjo Sakurai (Mudança de operadora ou linha nova)

iPhone6s PLUS 16GB + Tablet android + Wi-Fi móvel sem limite de velocidade.

Tudo isso à partir de ¥10.493 mensais!!

E ainda todos os aparelhos saem por ¥0 sem necessidade do visto permanente!!

Para mais informações sobre os requisitos da promoção, entre em contato com a nossa loja!

Tablet por ¥0!!

Ao trocar de operadora ganhe um tablet de presente, equivalente a ¥50,000.

au Denki!

Passe a pagar a conta de luz pela au e ganhe dinheiro todo mês!

Internet residencial

Mudando para a internet residencial da au ganhe ¥1,522 de desconto durante 2 anos em cada smartphone da au!

No caso de 4 smartphones da au, o valor da internet residencial ficará equivalente a ¥0!

iPad

Tenha seu iPad por apenas ¥2,306 mensais!! Valor normal sem descontos do evento seria de ¥5,940 mensais. Aproveite o evento para adquirir o seu!

E ainda mais!!!

Ganhe totalmente de graça!

auWALLET (cartão pré-pago), sem avaliação, anuidade e burocracias, para compras em lojas, internet e no exterior também. Cartão exclusivo para os cliente da au.

au WALLET CREDIT (cartão de crédito) Sem anuidade também! Com ele você pode parcelar suas compras! Se for usuário da au, as chances de aprovar aumentam!

Documentos necessários para a aquisição de celular

Zairyu card

Carta de motorista ou Hoken-sho

Cartão do banco ou de crédito

Número de mudança de operadora *MNP*(pegar na loja da operadora atual)

Conta de luz do mês anterior (caso tiver)

Venha trabalhar conosco

A chance de aperfeiçoar seu japonês e conhecer novas pessoas !

Telefone para Contato: 056-457-8145 site: http://www.allrange.co.jp

Para mais informações, ligue para nossa loja!

auShop Anjo Sakurai



End: Aichi-ken Anjo-shi Sakurai-cho Sandoyama 66

Tel: 0566-73-3555 (ao lado do Apita e da estação Sakurai em Anjo)

Mapa: Google Maps aqui

Ou veja pelo mapa abaixo: