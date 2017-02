Evento com entrada gratuita no Circuito de Suzuka!

Dia de Agradecimento aos Fãs de Esporte Motorizado 2017

O Circuito de Suzuka, situado na cidade de Suzuka, província de Mie, realizará nos dias 4 (sábado) e 5 (domingo) do mês de março, o “Dia de Agradecimento aos Fãs de Esporte Motorizado 2017”. E, ao mostrar o convite que está acessível no website deste evento, até 5 pessoas poderão entrar gratuitamente.

O convite está disponível através do website abaixo:

http://www.suzukacircuit.jp/en/events/msfan/

Ou diretamente neste PDF (clique para abrir).

Carros de Fórmula 1, Super GT, e motos que correm no Suzuka 8 hours estarão em exposição e também realizarão corridas de demonstração.

No circuito de Suzuka há um parque de diversões onde toda a família se divertirá!

Uma nova atração terá início dentro do parque de diversões. Uma atração onde famílias com bebês desde 0 anos de idade até crianças pequenas poderão se divertir. Esta atração terá início no mesmo dia do evento do “Dia de Agradecimento aos Fãs de Esporte Motorizado”, no dia 4/março (sábado).

Chirara Hello Garden

Nos dias 4 (sábado) e 5 (domingo) do mês de março, traga a família e os amigos e venha se divertir no Circuito de Suzuka!

Acesso ao Circuito de Suzuka

Endereço: (510-0201)Mie-ken Suzuka-shi Inouchō 7992

Mapa: Clique para abrir o Mapa no Google Maps