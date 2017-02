auShop Toyohashi Futagawa: ganhe $$ no evento dias 11, 12 e 13

$Ganhe mais!$ Muito mais nesse evento de FDS dia 11 e 12 e 13 na auShop Toyohashi Futagawa

Mega evento para estrangeiros sem necessidade de visto permanente ou cartão de crédito!!

Trocando de operadora ou fazendo o contrato de uma linha nova, o valor do aparelho sairá por ¥0!!! (Sem necessidade de visto permanente ou cartão de crédito para parcelar o aparelho!)

*necessário estar de acordo com o pacote “au Plus” exclusivo da auShop Toyohashi Futagawa!

★ (informações sobre o au Plus no fim da página)

$$$ Você pode optar em receber o valor do aparelho no dia!! $$$

*somente para quem estiver trocando de operadora!

Aparelhos por ¥0 sem necessidade de visto permanente e cartão de crédito

No caso de troca de operadora:

iPhone 6s 32GB

iPhone SE 16 e 64 GB

Xperia X Performance

HTC 10

BASIO 2

AQUOS U SHV35

AQUOS U SHV37

Qua Phone PX LGV33

Miraie

GRATINA 4G

No caso de adquirir uma linha nova (novos contratos):

iPhone 6s 32GB

iPhone SE 16 e 64 GB

BASIO 2

AQUOS U SHV35

Qua Phone PX LGV33

URBANO V02

GRATINA4G

Não perca essa chance! Consiga já o seu aparelho na auShop TOYOHASHI FUTAGAWA.

Muitas opções para você e sua família. Vá até a loja e confira todas as vantagens!!

Tablet por ¥0!!

Ao trocar de operadora ganhe um tablet de presente, equivalente a ¥50,000.

au Denki!

Passe a pagar a conta de luz pela au e ganhe dinheiro todo mês!

Internet residencial

Mudando para a internet residencial da au ganhe ¥1,522 de desconto durante 2 anos em cada smartphone da au! No caso de 4 smartphones da au, o valor da internet residencial ficará equivalente a ¥0!

iPad

Tenha seu iPad por apenas ¥2,306 mensais!! Valor normal sem descontos do evento seria de ¥5,940 mensais. Aproveite o evento para adquirir o seu!

E ainda mais!!!

Ganhe totalmente de graça!

auWALLET (cartão pré-pago), sem avaliação, anuidade e burocracias, para compras em lojas, internet e no exterior também. Cartão exclusivo para os cliente da au.

au WALLET CREDIT (cartão de crédito) Sem anuidade também! Com ele você pode parcelar suas compras! Se for usuário da au, as chances de aprovar aumentam!

Documentos necessários para a aquisição de celular

Zairyu card ou passaport

Carta de motorista ou Hoken-sho

Cartão do banco ou de crédito

Número de mudança de operadora *MNP*(pegar na loja da operadora atual)

Conta de luz do mês anterior (caso tiver) chamado KENSHINHIOU

【Informações importantes】

★(informações sobre o au Plus)

au Plus é um pacote exclusivo da loja auShop Toyohashi Futagawa.

São opcionais de 3 meses para que todos os clientes possam retirar qualquer aparelho por ¥0 sem parcelas, sem ter a necessidade do visto permanente ou cartão de crédito!

O pacote inclui

・Roteador Wi-Fi

・Tablet

・Aplicativos

・Entrega do aparelho atual

◆Adquirindo aparelhos por ¥0 não será necessário visto permanente nem cartão de crédito, e o valor mensal ficará mais barato.

★Atendimento em Português!★



Visite nossa loja para detalhes da promoção e consulte com nossos atendentes que irão oferecer total suporte para sua família!!!!

【Confira por favor】

Para fazer a troca para au, aconselhamos aos clientes irem previamente na Softbank ou Docomo e solicitar o MNP Yoyaku Bango , assim o procedimento ficará mais fácil.

E quem utiliza iPhone, faça previamente o backup no iCloud ou iTunes.

Clique para abrir o mapa auShop Toyohashi Futagawa End: 〒441-3145 Aichi-ken Toyohashi-shi Ooiwa-chou Aza Kitamoto Yashiki59-2

TEL: 0532-43-0900

Horário de atendimento: das AM10:00 às PM20:00

