Super evento para estrangeiros na auShop Toyota Josui neste FDS!!

★★★auShop Toyota Josui terá um evento especial para brasileiros!★★★

Dias 28 e 29 de dezembro!



iPhone 7 (32GB) por ¥0 para quem trocar de operadora (MNP)

Tipo de contrato: Troca de operadora

Condições: Trocar de operadora, se inscrever simultaneamente ao formalizar contrato no “Programa de shitadori (MNP)★1” + “Desconto mensal★2”

Valores: Valor do aparelho em dinheiro, valor total: ¥79,200 (¥3,300 mensais x24)

<Exemplo: (¥0 de entrada, pagamento em 26 meses, 24 parcelas, 0% de juros anual)>

Programa de shitadori (troca de operadora): ▲¥21.600 (*para iPhone 6)

Desconto mensal: ▲¥68,400 (¥2,850×24)

= Valor total: ¥0

*Confira com o staff sobre os valores de trâmites de formalização de contrato. *Todos os valores contidos neste anúncio estão com o imposto incluso. *Todos os direitos reservados para a TM e © 2017 Apple Inc. O iPhone é uma marca registrada tanto nos EUA como em demais países pela Apple Inc. *Para mais detalhes consulte o staff da loja.

★Clientes que formalizarem contratos irão ganhar capas, filmes protetores entre outros★

Período: 28 e 29 de Janeiro

Válido para: MNP (troca de operadora), novos contratos e troca de aparelho (clientes au)

Aparelhos da promoção: Smartphones ou celulares au, com exceção da série mamorino

Condição: Aquisição e inscrição simultânea no “Desconto para todos (★3)”

*Confira as demais taxas referentes à formalização de contrato indo até a loja. *Há aparelhos fora das promoções como da série mamorino entre outros. *Há um número limitado de aparelhos. A promoção será encerrada mediante o término do estoque. *Apenas 1 item por pessoa. Confira os detalhes com o staff da loja.

Veja informações e observações importantes desta promoção clicando aqui.

★auShop Toyota Josui★

≪Horário de atendimento≫ 10:00 às 20:00

≪Telefone≫ 0565-44-8161 (com atendimento o ano todo)

≪Endereço≫ 〒470-0343 Aichi-ken Toyota-shi Josui-cho Minamidaira 69-1

Facebook: https://www.facebook.com/aushoptoyotajyosui