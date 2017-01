Promoção de iPhone 7 e vantagens para jovens até 18 anos na auShop Kakegawa Oike!!

Nos dias 28 e 29 de janeiro a auShop Kakegawa Oike

realizará um evento juntamente com o supermercado Smile Mart!!

iPhone 7 a preços incríveis e vantagens para jovens com até 18 anos de idade!!

① Temos estoque do iPhone 7 / 7 Plus! Não perca a chance de adquirir o seu!

② Gakuwari Tengoku, vantagens para jovens com idade até 18 anos!

③ Ganhe ¥10,800 de desconto ao se inscrever simultaneamente no Smart Value ao formalizar novo contrato!

④ Para clientes que não têm visto permanente ou cartão de crédito, recomendamos a aquisição do QuaPhonePX (Android) e do roteador móvel Wi-Fi. Formalizando novos contratos o aparelho sairá por ¥0!

Um evento especial para quem quer trocar de operadora, formalizar novos contratos ou apenas trocar de aparelho!!

Aproveite este fim de semana e venha até a auShop Kakegawa Oike e no supermercado Smile Mart!

Dúvidas? Ligue na loja: 080-6955-0039 (Tamie)



Local do evento (dias 28 e 29/janeiro):

Supermercado Smile Mart

〒437-1421 Shizuoka-ken, Kakegawa-shi Osaka 394-11

Horário: 11h às 19h (último atendimento às 18h)

Mapa para os local: clique para abrir o mapa no Google Map

Conteúdo das promoções

① iPhone 7

: Temos estoque do novo iPhone 7 / 7 Plus (ligue já e reserve o modelo que deseja)

: Estoque limitado do 7 Plus, reserve o seu ligando para nossa loja!

: Ganhe ¥20,000 na troca de operadora, e ao deixar o aparelho em uso como shitadori, ou adquirir mais de 2 aparelhos você ganhará ainda mais descontos!!

② Gakuwari

: Novo contrato para jovens de até 18 anos de idade

: Novo contrato simultâneo em família

: Inscrição simultânea no Smart Value

: Pague a partir de ¥2,980/mensal através do Super Kakeho + Dados de valor fixo 20

O valor do aparelho não está incluso.

Entre em contato com nossos staff para mais detalhes.

③ Descontos

: Inscrição simultânea no Smart Value ao formalizar novo contrato

: Ganhe ¥21,600 formalizando contrato juntamente com roteador móvel

: Aparelho do roteador wi-fi por ¥0 (no caso do roteador)

Valor do aparelho por ¥0

*A taxa da tarifa mensal é a parte.

④ Sugestão para quem não tem visto permanente e cartão de crédito

: Formalizando novo contrato do QuaPhonePX o aparelho sairá por ¥21,600

: Ganhe ¥21,600 formalizando contrato juntamente com roteador móvel

Em caso de dúvidas relacionadas a este evento ou para marcar a visita em nossa loja:

– Atendimento por telefone : Tamie 080-6955-0039

(Este staff poderá estar atendendo outros clientes e talvez não atenda a ligação, mas deixe recado na secretária eletrônica.)

– Contato através de e-mail (a/c de Tamie): tamie@stcnet.co.jp

Confira sem falta os seguintes itens:

< Clientes com visto permanente >

① Poderão optar pelo pagamento à vista como parcelado.

② Será necessário apresentar um dos seguintes documentos:

– carteira de habilitação e zairyu card, ou

– zairyu card e cartão do seguro de saúde, ou

– zairyu card e passaporte com validade em dia

③ Para o pagamento das mensalidades será necessário apresentar um dos seguintes itens:

– cartão de crédito em nome do titular, ou

– cartão da conta bancária, ou

– caderneta da conta bancária e inkan

< Clientes com outros tipos de visto >

① Para formalizar um contrato novo ou troca de operadora (MNP), deverá ter visto com mais de 90 dias de validade contando a partir dos dias deste evento.

② Para a aquisição de aparelhos telefônicos através de pagamento parcelado, variará de acordo com o tempo de validade do visto:

– acima de 14 meses = 12 parcelas

– acima de 26 meses = poderá optar por 12 ou 24 parcelas

③ Para o pagamento parcelado do aparelho, o pagamento será somente através do cartão de crédito do titular. Portanto, traga o seu cartão de crédito.

④ Para o pagamento das taxas mensais, poderá escolher entre o débito automático em conta bancária, ou através do cartão de crédito.

⑤ Para a formalização do contrato, será necessário apresentar uma dessas opções de documentos:

– carteira de habilitação e zairyu card, ou

– zairyu card e cartão do seguro de saúde, ou

– zairyu card e passaporte com a validade em dia

※Há possibilidade de se fazer necessário um cartão de crédito. Entre em contato conosco para qualquer dúvida.

< Procedimentos antecipados >

Para fazer a troca para au, aconselhamos aos clientes irem previamente na Softbank ou Docomo e solicitar o MNP Yoyaku Bango, assim o procedimento ficará mais fácil.

E quem utiliza iPhone, faça previamente o backup no iCloud ou iTunes.

Para qualquer dúvida relacionada ao contrato da au é só ligar para o número abaixo :

– Centro de atendimento ao consumidor (em português) : 0120-959-473 (das 9h às 20h)

Loja realizadora: auShop Kakegawa Oike

〒436-0046 静岡県掛川市中央高町131

Shizuoka-ken Kakegawa-shi Chuo Takamachi 131

Tel: 0800-7000-418 (atendimento em japonês)

*Horário do evento: das 10h30 às 19h (último atendimento às 18:30)

※ Os valores citados acima são todos com o imposto de consumo incluso.

Mapa para o Mercado Smile Mart: