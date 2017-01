BIG evento na auShop Iga Ueno!

1 – Ganhe até ¥5,000 de presente no au WALLET MARKET

Período: 28 e 29 de janeiro

Tipos de contrato: Troca de operadora (MNP), novos contratos ou troca de aparelhos

Tipos de aparelho: Smartphones da au, tablets 4G LTE (alguns aparelhos estão fora da promoção)

Condições:

Smartphones: Inscrever-se no “Desconto para todos” + “Pacote de dados 5(V) a 30(V)” ou LTE Flat (V) + LTE NET

Tablets: Inscrever-se no “Plano de Tablets ds (3 anos de contrato)★”

* Alguns aparelhos estão fora da promoção. Veja detalhes com os staffs da loja.

2 – Troque de operadora e apresente um amigo durante os 2 dias do evento, e ganhe ¥5,000 de presente!

Período: 28 e 29 de janeiro

Tipos de contrato: Troca de operadora (MNP)

Tipos de aparelho: Smartphones e celulares da au

Condições: Ao trocar de operadora, inscrever-se no “Desconto para todos★1” + “Desconto para família★2”

* Alguns aparelhos estão fora da promoção. Veja detalhes com os staffs da loja.

[Cupom de Desconto] * Pode ser como parte do pagamento do aparelho e na compra de acessórios. O cupom de desconto pode ser usado nesta loja.

3 – Troque de operadora e tenha o iPhone 6S 32GB por ¥0 + brinde especial!

Período: 28 e 29 de janeiro

Tipos de contrato: Troca de operadora (MNP)

Tipos de aparelho: iPhone 6S 32GB

Condições: Solicitar o “Suporte para aquisição e troca de operadora★1”, “Programa de shitadori (MNP) e “Desconto Especial da loja”.

Valores:

Valor do aparelho: ¥59,400

uporte para aquisição e troca de operadora: ▲¥48,600

Programa de shitadori: ▲¥8,640 (celulares flip ou smartphones Android de outras operadoras)

Desconto especial da loja: ▲¥2,160

= total ¥0 + brinde especial que será anunciado no dia

[Desconto especial da loja] <Condições para uso> trocar de operadora e solicitar simultaneamente o “Desconto para todos★2” + “Pacote de dados de valor fixo 5(V) a 30(V)” ou LTE Flat (V) + LTE NET

*Confira com nossos staff sobre os valores de trâmites contratuais. * Todos os direitos reservados à Apple Inc sobre a TM e a (c) iPhone, registradas nos EUA e demais países. *Para demais detalhes, confira com os staff da loja.

Dúvidas? Ligue para auShop Iga Ueno: Tel: 0595-26-0555

★auShop Iga Ueno★

Endereço: 〒518-0830 Mie-ken Iga-shi Hirano Johoku-cho 145

Tel: 0595-26-0555

Horário de atendimento: Das 10h às 20h (aberto todos os dias)

