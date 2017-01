auShop Kameyama: grande promoção de inverno

iPhone 6S (64GB)

Faça a troca de operadora (MNP) e adquira o iPhone 6S (64GB) por ¥0!!

Condição: “Suporte de aquisição au para troca de operadora ★1” + “Programa Shitadori (troca de operadora)”

Valores:

Aparelho: ¥68,040

Suporte de aquisição au para MNP:▲¥57,240

Programa de shitadori (troca de operadora):▲¥10,800 (no caso de iPhone 5S de outra operadora)

= ¥0

[Programa de shitadori (troca de operadora)] *Para quem deixar o iPhone 5 de outras operadoras como Docomo, Softbank, entre outras.

*Confira com o staff sobre os valores de trâmites de formalização de contrato.

*Todos os valores contidos neste anúncio estão com o imposto incluso.

*Todos os direitos reservados para a TM e © 2017 Apple Inc. O iPhone é uma marca registrada tanto nos EUA como em demais países pela Apple Inc. Para mais detalhes consulte o staff da loja.

iPhone 7 (32GB)

Troque de operadora e adquira o iPhone 7 (32GB) por ¥0!

Condição: Inscrição nos planos “Programa shitadori (troca de operadora)” + “Desconto mensal”

Valores:

Valor pago em dinheiro – valor total: ¥79,200 (¥3,300/mêsx24)

(¥0 de entrada, pagamento em 26 meses, pagamento em 24 vezes, juros anuais 0%)

Desconto mensal: ▲¥68,400 (¥2,850×24)

Programa de shitadori (troca de operadora): ▲¥21,600 (¥900×24) [no caso de shitadori de iPhone 6]

= valor total ¥0

Observações:

[Programa de shitadori (troca de operadora)] *Para quem deixar o iPhone 6 de outras operadoras como Docomo, Softbank, entre outras.

*Confira com o staff sobre os valores de trâmites de formalização de contrato. *Todos os valores contidos neste anúncio estão com o imposto incluso. *Todos os direitos reservados para a TM e © 2017 Apple Inc. O iPhone é uma marca registrada tanto nos EUA como em demais países pela Apple Inc. *Para mais detalhes consulte o staff da loja.

Todos que forem até a auShop Kameyama ganharão brindes através do Jumbo Garapon!

E as para as crianças, o máximo de doces que elas conseguirem pegar!

Condição: todos aqueles que vierem até a loja, assim como todas as crianças

Observações: A participação no sorteio é única. Será encerrada assim que acabarem os brindes. *Para mais detalhes entre em contato com nossos staff.

Endereço:

〒519-0124 Mie-ken Kameyama-shi Higashi Miyuki-cho 219-6

Tel: 0595-84-5566

Horário de atendimento: 10:00 às 20:00

Site: http://www.crops.ne.jp/shop/detail.html?ID=N045H7A



Mapa de acesso: