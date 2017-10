Tufão gigante se aproxima do arquipélago principal

Ventos fortes, chuvas intensas e consequentes desastres naturais como enchentes, inundações e deslizamentos são gerados pelo tufão de número 21, gigante e muito forte.

Ao meio-dia deste domingo (22), o tufão se encontrava nas proximidades das ilhas de Okinawa. Ele mantém sua força e avança sentido arquipélago principal, com velocidade de cerca de 40 Km/h, segundo informações da AMJ-Agência de Meteorologia do Japão.

Se continuar na rota prevista, olho do tufão deverá se aproximar das províncias na costa do Pacífico, na noite deste domingo.

Especialmente nas regiões Kansai, Tokai e Kanto Koshin existe o risco de registro de chuvas intensas.

A previsão é de que o olho do tufão chegue por volta das 3h de segunda-feira (23) e atinja parte das províncias das regiões Tokai e Kanto, subindo para Tohoku.

A AMJ prevê que na terça-feira (24) ele se torne área de baixa pressão.

Vigilância e alerta em várias províncias

Na província de Oita, várias cidades estão sob alerta de deslizamentos. Em Mie, Hiroshima e Yamaguchi há rios que já excederam o limite do perigo de enchente. Em Mie, o risco está num rio na cidade de Iga.

A AMJ pede atenção para as previsões de chuvas históricas, de domingo até a manhã de segunda-feira:

Tokai: 600 mm

Kinki: 500 mm

Hokuriku: 400 mm

Shikoku e Kanto Koshin: 300 mm

Chugoku: 250 mm

Tohoku: 180 mm

Além das chuvas, a AMJ alerta para os ventos fortes, de 35 a 50 m/s e o mar bravo, especialmente nas províncias da costa do Oceano Pacífico.

Comparado ao tufão no. 18 de 2014

A força do tufão no. 21 é comparado ao de número 18, na mesma época, em 2014. Por conta das chuvas intensas geradas por ele, o tráfego de trens e shinkansen, mais de 100 linhas, foram interrompidas. Isso ocorreu no período da manhã, na hora em que as pessoas saíam para o trabalho. As chuvas intensas provocaram desastres naturais, como deslizamentos em vários locais.

A cidade de Nagoia cancelou o grande festival, programado para sábado e domingo, em consequência do tufão.

O Centrair-Aeroporto Internacional de Chubu suspendeu 32 voos e a JR está com operações suspensas em trechos da província de Mie.

Fontes: AMJ, NHK e CBC Imagens: SS, Okinawa Times e NHK