Preparativos para se proteger do tufão

Um tufão como o Talim, de número 18, que provocou estragos em Miyakojima (Okinawa), requer cuidados antecipados. O Okinawa Times noticiou que os supermercados e lojas de conveniência tiveram filas grandes antes da chega do tufão. Isso por que a população antenada, foi às compras para se prevenir com estoque de alimentos.

Observar o que pode ser recolhido na varanda, guardar as bicicletas e fazer compras antecipadamente, são ações úteis. Mas, as recomendações vão além disso. Começam com a prevenção até o que fazer caso seja direcionado para o abrigo.

Dentro de casa

A sugestão dos especialistas é conferir se tem pilhas para as lanternas e deixá-las preparadas, fósforo/isqueiro para velas, rádio, caixa de primeiros socorros, toalhas, uma muda de roupa, bateria do smartphone carregada ou ter bateria extra, deixar estoque de água e alimentos para 1 ou 2 dias.

Combinar entre os familiares qual é o ponto de encontro, caso estejam todos fora. Para quem reside próximo a rios e encostas de alguma montanha pode correr risco de deslizamento ou enchente. Portanto, essa informação precisa ser compartilhada com todos da família. Saber onde podem se abrigar, no caso de aviso de evacuação.

Acompanhar o noticiário, pelo rádio a pilha caso esteja sem energia elétrica. Se tiver, acompanhe através da tevê ou internet para manter-se informado.

Ter bom relacionamento com a vizinhança sempre é bom, especialmente nos casos de emergência. Um ajuda o outro.

Preparativos fora de casa

A prevenção ajuda a evitar danos materiais e humanos. Por isso, antes do tufão chegar, é conveniente tomar algumas providências:

Colocar apoio para a árvore do jardim e reforçar a cerca

Arrumar as coisas ao redor da casa que provavelmente poderiam ser levadas pelo vento forte, danificar outras coisas pelo choque, etc. O ideal é recolher varais, vasos, bicicletas, brinquedos, mobília de jardim, etc.

Reforçar janelas e portas contra a tempestade

Colar fitas adesivas nas portas de vidro e nas janelas ajuda a prevenir acidentes. Além disso, manter as cortinas fechadas, pois elas ajudarão a proteger caso o vidro da janela se quebre

Outros preparativos

Para evitar curto-circuito e choque elétrico, retire todos os eletroeletrônicos das tomadas

Se mora em casa térrea ou no primeiro piso do prédio de apartamentos, em local baixo, convém elevar o nível dos eletroeletrônicos e móveis para evitar prejuízos caso haja inundação

Deixar a banheira (ofurô) cheia, caso tenha problema no fornecimento de água. Essa água pode ajudar no toalete, por exemplo

Não saia de casa quando o tufão estiver passando, a não ser para atender instrução de evacuação

Não saia para ver como está o mar, o rio próximo ou algo parecido

Se precisar sair para o abrigo, lembre-se de desligar o gás e a chave de luz

Fonte: Tenki Imagens: Tenki e Okinawa Times