Cientistas japoneses estudam o uso de bactéria para reduzir o impacto de tsunamis

Cientistas que buscam maneiras de lidar com os efeitos de um tsunami esperam atenuar a força das ondas gigantes em seus locais de nascimento ao injetar bactéria nas falhas geológicas sob o leito marinho.

A ideia é que a bactéria produziria carbonato de cálcio, e isso funcionaria como um cimento, atenuando o tremor do fundo do mar.

Um tsunami ocorre quando placas tectônicas subterrâneas fazem uma grande deslocamento em suas posições, onde elas se movem uma contra a outra. A equipe de pesquisa considerou primeiramente injetar uma substância parecida com o cimento para fixar os limites das placas, mas enfrentaram dificuldades em fazer com que a ela se espalhasse efetivamente em razão de sua viscosidade. É aí que a bactéria entra.

Íons de carbonato expelidos por certos tipos de bactéria podem reagir com o cálcio na água do mar para formar carbonato de cálcio, um substituto parecido com cimento para criar fricção. Uma cultura de bactéria é deslizante e pode entrar com facilidade em espaços entre as placas, e as próprias bactérias são autorreprodutivas, então elas se multiplicam e se espalham com facilidade. Do total de 4 tipos de bactérias testadas, a equipe descobriu que a “Sporosarcina ureae” produziu a maior quantidade de carbonato de cálcio.

Em experimentos realizados usando uma máquina de teste de fricção e abrasão que replicou as condições nos limites das placas, o uso da Sporosarcina ureae aumentou a quantidade de fricção em cerca de 10%. Com esses resultados promissores, é possível ver uma maneira para a bactéria limitar o quanto as placas se movem de uma vez e reduzir o tamanho do tsunami que o deslocamento cria.

O estudo está sendo realizado por uma equipe do Instituto de Kochi para Pesquisa de Amostras de Núcleo da Agência Japonesa para Tecnologia e Ciência da Terra, liderada por Yohei Yamada.

Ainda há muitos desafios para a equipe de pesquisa, tal como injetar a bactéria nos limites das placas. “Estamos longe da aplicação prática de nossas descobertas, mas o estudo para aumentar a força do carbonato de cálcio rochoso está progredindo”, disse Hamada.

Fonte: Asahi, Mainichi Imagem: Asahi, YouTube (NHK, National Geographic)