Terremoto de Kagoshima: atualização para 5,3 e risco de novos tremores

O anúncio foi de terremoto de magnitude 5,2, mas segundo o diretor da AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, Toshiyuki Matsumori, houve atualização para 5,3.

Além disso, ele informou que o epicentro foi na baía de Kagoshima, e há possibilidade de quedas e deslizamentos a partir de agora. Portanto, ele chama à atenção da população para os cuidados. O alerta é para a população não se aproximar de locais perigosos, especialmente se chover. Também, há possibilidade de rachaduras nas paredes e nas rodovias, portanto, todo cuidado é pouco.

Além disso, há possibilidade de novos tremores nos próximos 7 dias. “De acordo com levantamentos anteriores, há possibilidade de 10 a 20% de réplicas, porque o epicentro foi relativamente raso. Já ocorreu uma réplica hoje, de magnitude 1. Poderá ocorrer mais tremores de até 5 de magnitude”, explicou. Os riscos de tremores grandes são nos próximos 2 a 3 dias. Depois, os tremores podem ser de menor intensidade.

A NHK ouviu especialistas para conferir a relação do terremoto desta terça-feira com o vulcão de Sakurajima. Segundo eles, não há correlação, portanto, a preocupação do vulcão entrar em erupção fica descartada, por enquanto.

Fonte: NHK Fotos: NHK e Wikimedia