Sistema de alerta para o terremoto Nankai Torafu será ampliado

O Ministério da Ciência decidiu no dia 26 de junho instalar pontos de observação no leito marinho ao largo das áreas costeiras das províncias de Kochi e Miyazaki para expandir o sistema de alerta precoce para o tão esperado e potencialmente catastrófico terremoto na Depressão de Nankai (Nankai Trough/ Nankai Torafu).

O ministério planeja solicitar fundos para a medida no orçamento do ano fiscal de 2018.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) instalou uma rede de observação que utiliza cabos e outros equipamentos no leito marinho ao largo da costa da província de Shizuoka. O Instituto Nacional para Ciência da Terra e Superação de Desastre opera uma rede de observação no leito marinho chamada de DONET (Dense Oceanfloor Network for Earthquakes and Tsunamis) que vai da costa da província de Mie à parte leste da província de Kochi, na ilha de Shikoku.

As redes submarinas podem detectar terremotos antecipadamente em comparação aos pontos de observação em terra. As redes também são mais rápidas em questão de minutos para confirmar se um tsunami foi gerado.

No entanto, atualmente, as redes no leito marinho não cobrem o trecho que vai da parte central da província de Kochi à de Miyazaki na ilha de Kyushu, embora essa área pudesse ser o epicentro para um terremoto na Nankai Torafu.

Pesquisadores e comunidades locais têm pedido por redes que cubram a área.

Uma proposta feita na reunião do ministério realizada no dia 26 de junho foi instalar indicadores e sismógrafos em cerca de 50 locais em intervalos de 10 a 30 quilômetros ao longo do trecho.

A instalação poderá ter início após o ano fiscal de 2019.

De acordo com alguns cálculos, um terremoto na Nankai Torafu de magnitude 9 poderia causar um tsunami de mais de 30 metros de altura que destruiria parte da província de Kochi e atingindo também outras províncias da costa do Pacífico. Mais de 320.000 morreriam no desastre, segundo estimativas.

Fonte: Asahi Imagem: Mie Info, Asahi