Japão: Alta nos acidentes fatais entre carros e bicicletas

As colisões entre carros e bicicletas fecharam cerca de 40% de acidentes fatais de tráfego no Japão em 2016, em que os automóveis se chocaram com veículos no momento que as bicicletas viraram em cruzamentos ou em outros trechos de ruas, revelou uma pesquisa da Agência Nacional de Polícia (ANP).

Casos de carros colidindo com bicicletas que entram em cruzamentos a partir do lado direito dos automóveis foram frequentes, e a proporção de tais acidentes foi maior durante o período noturno, de acordo com a pesquisa.

Segundo a ANP, isso acontece porque os motoristas tendem a prestar mais atenção em veículos que entram em cruzamentos a partir do lado esquerdo.

Além disso, é difícil para os motoristas perceberem as bicicletas que se aproximam do lado direito à noite porque o farol baixo ilumina apenas a faixa da área frontal, e muitos motoristas não ligam o farol alto já que pode atrapalhar outros automóveis que vêm em sentido contrário, de acordo com a ANP.

A ANP faz um apelo aos motoristas e ciclistas para que sejam mais cautelosos, salientando que aqueles que usam a bicicleta como meio de transporte também cometeram muitas violações na lei do tráfego em colisões relacionadas no ano de 2016.

Fonte: Jiji Imagem: YouTube