Inundações na capital do Japão podem afetar 1,5 milhão de pessoas

Segundo um painel do governo, 1,5 milhão de residentes poderão ser forçados a evacuar na ocorrência de inundações ao longo do Arakawa (Rio Ara) no leste de Tóquio, e levaria cerca de 12 horas para todos deixarem as áreas ao redor.

O Escritório do Gabinete, que serve como secretariado para o painel, divulgou as estimativas na segunda-feira (13). O painel estuda medidas contra inundações na área.

O Arakawa passa por 5 distritos do leste de Tóquio, incluindo os de Koto e Edogawa. Muitos desses distritos estão localizados em áreas no nível do mar e suscetíveis a inundações e maré alta.

De acordo com o painel, 1,5 milhão de residentes seriam forçados a deixar suas casas, e levaria cerca de 15 horas para cerca de 90% deles chegarem a seus destinos de evacuação fora dos distritos onde residem.

O painel salienta que, na realidade, é provável que o processo de evacuação leve muito mais tempo em razão da chuva ou ventania que podem se intensificar, interrompendo as operações dos transportes públicos, além do congestionamento no tráfego causado pelos evacuados.

Membros do painel discutirão medidas específicas para reduzir o tempo de evacuação e elaborar um relatório até março do próximo ano.

