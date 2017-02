Japão vai oferecer atendimento em língua estrangeira para chamadas de emergência

Em preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2020, a Agência de Gestão de Desastres e Incêndios está planejando fornecer um serviço em língua estrangeira 24 horas para chamadas de emergências em todo o país.

O governo japonês considera habilitar equipes de resgate para atender estrangeiros com necessidade de cuidado médico, devido a uma doença ou lesão repentina, em uma forma de hospitalidade “omotenashi”, oferecendo aos (turistas) estrangeiros no Japão um senso a mais de segurança.

A Agência de Gestão de Desastres e Incêndios do Japão, que é controlada pelo Ministério de Negócios Internos e Comunicação, pretende oferecer os serviços em pelo menos 5 idiomas: inglês, chinês, coreano, espanhol e português, com a ajuda de empresas privadas que oferecem serviços de interpretação.

Uma ligação de um estrangeiro para o 119 será direcionada a um intérprete para estabilizar uma chamada com 3 participantes, então aquele que necessita de ajuda e o departamento de bombeiros podem se comunicar através de interpretação simultânea. Quando estiver no local, os bombeiros e a equipe de resgate podem usar seus telefones celulares para entrar em contato com o intérprete e se comunicar com estrangeiros nas proximidades.

Na época do Grande Terremoto no Leste do Japão em março de 2011, vários casos em que estrangeiros ficaram isolados foram relatados porque eles não conseguiram se comunicar em japonês. Desde então, mais governos locais vêm realizando esforços para serem capazes de atender em línguas estrangeiras as chamadas feitas ao 119.

Atualmente, 306 governos locais, incluindo as cidades de Yokohama, Kobe e Nagasaki, que recebem um grande número de turistas estrangeiros, oferecem serviços em línguas estrangeiras para emergências.

Fonte: Yomiuri Imagem: Bank Image