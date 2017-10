Tufão gigante provoca desastres e previsão de nevasca em Hokkaido

As consequências da passagem do tufão gigante pelo arquipélago japonês não foram poucas. Desastres como transbordamento de rios, inundações, deslizamentos, mar bravo e ventania provocaram vítimas e danos materiais.

No domingo (22) parte da cidade de Kinokawa (Wakayama) teve inundação e deslizamento. Um casal ficou soterrado no deslizamento. A mulher de 75 anos foi resgatada dos detritos, mas o marido, 82, ainda está desaparecido.

Em Kainan (Wakayama), outro deslizamento que cobriu uma rodovia deixou mais de 60 pessoas ilhadas. Todas foram socorridas mais tarde. A província de Mie também teve alagamentos, inundações e rios chegaram a transbordar. Os riscos de deslizamento ainda continuam nas regiões Kansai e Tokai, apesar da segunda-feira (23) despontar com sol.

O tufão gigante chegou em Shizuoka por volta das 3h, deslocando-se para a região Kanto, onde provocou vários desastres.

Nevasca em Hokkaido

Com ventos de 45 m/s, as regiões Tohoku e Hokkaido amargam tempestades e frio. As tempestades de vento e chuva no período da tarde desta segunda-feira (23), requerem vigilância pelas populações locais. Enchentes e deslizamentos poderão ocorrer, como foi no fim de semana em outras regiões.

Em Hokkaido, o tufão gigante “aspira” a frente fria. Com isso, Sapporo já teve a primeira neve deste outono-inverno. Cidades banhadas pelo Mar de Okhotsk deverão receber 40cm de neve nesta tarde. Já as banhadas pela parte oriental do Oceano Pacífico poderão ter neve de 30cm.

A nevasca em Hokkaido poderá chegar a 50cm até terça-feira (24), segundo a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão. Com isso, poderão ocorrer apagões, danos nas lavouras e interrupção ou suspensão temporária das linhas de trem e voos.

O observatório meteorológico pede para a população tomar cuidado com o trânsito nessas áreas.

Assista ao incrível trabalho de resgate de um homem que ficou ilhado no Rio Tama, em Oota-ku, na capital.

Fontes: Sankei, ANN, JNN e J-Cast Fotos: Sankei