Tufão 18 poderá fazer curva e cobrir Kyushu no feriado

O forte tufão Talim deverá cobrir as ilhas Sakishima (Okinawa) quarta-feira (13), seguir o percurso previsto, movendo-se para o continente chinês. Depois, a previsão é de que mude bruscamente de rota na sexta-feira (15) – sentido leste – chegando a Kyushu no domingo (17).

O nome do tufão Talim é de origem filipina e significa ponta afiada. Ele é muito forte, trazendo tempestades, movendo-se a cerca de 35 Km/h.

A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão alerta para a tempestade provocada por ele, nas ilhas Miyako (Miyakojima) e Ishigaki (Ishigakijima), ambas na extremidade de Okinawa, na quarta-feira (13).

Segundo o WeatherNews, ainda não é certo que o Talim se desloque para a ilha central do país mantendo a forma de tufão, bem no feriado de 3 dias, entre 16 a 18. Porém, se continuar conforme a previsão, Okinawa e parte da região oeste do país, especialmente a costa do Pacífico, ficarão sob intensa chuva e raios.

A AMJ também anunciou que ele poderá fazer uma curva repentina e mudar sua rota entre os dias 15 e 16, cobrindo Kyushu.

O curso previsto do tufão e a posição frente de outono podem mudar. Por isso, a recomendação é ficar atento às últimas notícias.

Fontes: AMJ e WeatherNews Imagem: WeatherNews