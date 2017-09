Terremoto de grande escala no sul de Kanto poderá ocorrer em breve

Sagami Trough foi a placa que gerou terremoto de magnitude 8 no passado, como o Terremoto Genroku Kanto em 1703, o Ansei em 1855 e o Taisho ou Grande Terremoto de Kanto em 1923. Segundo matéria da NHK, de segunda-feira (4), um grupo de especialistas realiza pesquisas dessa placa em Minami Boso (Chiba), que fica próxima ao epicentro do grande terremoto Genroku.

Pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada (AIST) constataram que houve uma possibilidade de ocorrência de terremotos em intervalos de cerca de 500 anos. Os estudos foram feitos desde 5,8 mil anos atrás para avaliar essas possibilidades.

Terremoto de grande escala em Kanto pode estar próximo

Sagami Trough em vermelho indica onde poderá ocorrer um grande terremoto, com tsunami. Masanobu Shishikura, presidente do instituto, disse para a reportagem “a possibilidade de a ocorrência do mesmo tipo de grande terremoto como o Genroku Kanto, que se pensava estar muito longe, está se aproximando”.

“Se um terremoto dessa escala ocorrer, um grande tsunami poderá atingir o lado leste da Península de Boso (Chiba)”, adverte o especialista. Por isso, ele recomenda ao governo medidas de prevenção, anunciando, inclusive, as estimativas de danos.

Fonte: NHK Imagens: NHK e Wikipedia