Novo mecanismo para anunciar o Nankai Trough

O governo confirmou que vai criar uma nova diretriz em relação ao mecanismo de anúncio das informações relacionadas ao temido e gigante terremoto da falha de Nankai (Nankai Trough).

A reunião foi realizada na manhã desta terça-feira (26). Quando algum fenômeno anormal for observado, como esse anúncio será feito, é a tarefa designada ao ministro de gabinete da missão especial de prevenção de desastres, Hachiro Okonogi.

Na período da tarde, a reunião com especialistas e autoridades do país, a discussão prossegue baseada na desistência da previsão de ocorrência desse temido terremoto.

Por cerca de 40 anos o país tinha como pilar de que seria possível fazer a previsão da ocorrência do Terremoto Tokai, para as medidas de prevenção de desastres. Aqui entra o ponto de virada, pois não sendo possível prever, abre-se um desafio para as condições do anúncio das novas informações a respeito.

Terremotos da falha de Nankai e Tokai

O grupo de estudos composto por especialistas, reafirmou que o terremoto da falha de Nankai é um dos grandes que poderão ocorrer. Um deles é o Terremoto Tokai, o qual tinha a premissa da predição. “O fato é que não podemos efetuar previsão com alta precisão”, declaram os especialistas. Assim, eles entregaram um relatório ao ministro Hachiro Okonogi.

Em seguida, foi realizada uma outra reunião no gabinete do primeiro-ministro. Participaram integrantes do Conselho Central de Prevenção de Desastres do comitê de especialistas.

“É difícil prever com alta precisão os terremotos. Pudemos confirmar a importância de pensar sobre as medidas de prevenção tendo isso como premissa. O papel do governo é revisar as medidas adotadas até o momento e se apressar na construção de novas respostas de gerenciamento de desastres”, disse o porta-voz Yoshihide Suga.

Ele instruiu os ministérios e demais envolvidos na questão para a criação de novos mecanismos para anunciarem as informações prontamente, diante da observação de fenômenos anormais em relação ao terremoto da falha de Nankai.

A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão anunciou que pretende iniciar uma nova operação a partir de 1o. de novembro. Ela diz respeito à vigilância ao observar fenômenos anormais e aumento de possibilidade da ocorrência do terremoto da falha de Nankai.

Fontes: NHK e Nikkei Shimbun Imagens: NHK