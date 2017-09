Forte tufão 18 requer atenção e prevenção no fim de semana

O forte tufão número 18, chamado de Talim, derrubou carros, árvores, afundou barcos, com rajadas de ventos cortantes de 45,8 m/s e chuva histórica superior a 500 mm em Miyakojima (Okinawa), na quinta-feira. Provocou apagão, cancelamento de voos e fez as pessoas correrem para os supermercados para se abastecerem.

Nesta sexta-feira (15) a previsão é de fortes chuvas em Amami e sul da região Kyushu. No sábado, ele se desloca para a região oeste com muita intensidade provocando um grande mau tempo.

A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão solicita às pessoas se prepararem com antecedência. Ele provoca ventos superiores a 25 metros no raio de 200Km do olho e mais de 15m/s no raio de 390Km.

Chuvas de 400 mm na região Tokai

No domingo (17) prevê-se uma forte tempestade por conta da força do tufão. Chuvas intensas superiores a 80 mm/h estão previstas para ampla área.

300 a 400mm em Tokai

200 a 300mm no sul de Kyushu, Shikoku e Kinki

100 a 200mm em Amami e Kanto Koshin

100 a 150mm no norte de Kyushu

Além das chuvas intensas, a AMJ alerta para as rajadas de ventos muito fortes chegando a 35 a 45 metros. Também informa que a região costeira poderá ter ondas de até 10 metros de altura.

Quando ocorrem essas tempestades, há riscos de deslizamentos, enchentes e inundações.

Fontes: ANJ, Yahoo, NHK e Okinawa Times Fotos: Yahoo e Okinawa Times