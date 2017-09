Forte tufão 18 poderá cobrir todo o Japão no feriado

O forte tufão 18 avança ao noroeste do lado leste de Miyakojima (Okinawa), seguindo para as ilhas Saki (Sakishima). Estão sob vigilância por conta da chuva intensa e rajadas de vento. Sakishima deve ficar sob o olho do tufão na tarde e noite desta quarta-feira (13).

O forte tufão provoca altas ondas, rajadas de vento de até 60 m/s.

A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão alerta para as inundações e enchentes, além dos riscos de deslizamentos.

Tufão Talim muda de rota

À medida em que se desenvolve, desloca para o norte. Porém, no final de semana deverá mudar o curso para o leste. Se isso ocorrer, a previsão é de que ele atravesse o arquipélago japonês.

Com o feriado de segunda-feira (18), muitos trabalhadores podem ter programado 3 dias consecutivos de folga. No entanto, há possibilidade de atingir ampla área com chuvas e rajadas de vento.

Mesmo que ele se transforme em uma frente de outono, há possibilidade de chuvas intensas em quase todo o arquipélago central.

Fontes: AMJ e JNN Imagem: JNN