Forte terremoto de magnitude 8,0 abala o sul do México

O Serviço Sismológico Nacional do México informou sobre a ocorrência de um forte terremoto no sul do país. Segundo a agência, foi um abalo de 8,1 graus na Escala Richter. O epicentro foi em Chiapas, estremecendo os estados do sudoeste e centro do país, às 23h49 (horário local), com profundidade de 10Km, de quinta-feira (7), sexta-feira no Japão.

Logo em seguida, o U.S. Geological Survey (USGS) informou que o terremoto foi de 8,0 graus na Escala Richter, que abalou a região a 96Km a sudoeste de Pijijiapan.

O U.S. Geological Survey (USGS) informou que há possibilidade de tsunami e pede para a população ficar alerta. Os países vizinhos como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador já receberam alerta de tsunami. A mensagem foi transmitida pelo Sistema UNESCO de advertência e mitigação do tsunami no Pacífico.

Ainda não há notícias sobre os danos humanos e materiais.

O Japão está levantando se haverá possibilidade de tsunami no país.

Vídeo do terremoto atingindo o México:

Fontes: Serviço Sismológico Nacional do México USGS