Tufão n.º 5 e consequências em Aichi, Mie e Gifu

Com a chegada do tufão n.º 5 em Wakayama, as províncias da região Tokai já sentem os efeitos das rajadas de vento e pancadas de chuva. Com isso, as operações dos trens estão suspensas ou atrasadas em vários locais, além de cancelamento das linhas dos ferries e suspensão de voos. Há instalações que já fecharam as portas para evitar contratempos.

Consequências nas linhas dos trens

A companhia JR-Japan Railways anunciou nesta manhã de segunda-feira (7) que várias linhas estão com atraso devido à observação das operações. Poderá incluir suspensão das operações também. Confira cada uma das linhas das províncias de Wakayama, Mie, Aichi e Gifu.

Linhas Meiho e Kisei: entre as estações Taki e Shingu, operações sob observação por causa da chuva intensa

Linha Sangu: Ise a Toba, operações sob observação, incluindo suspensão

Linha Takayama: Minoota a Inotani, operação suspensa a partir das 14h00

Linha Chuo: Nakatsugawa a Shiojiri, operação suspensa a partir das 15h00

Linha Kansai: Yokkaichi a Kameyama, operação suspensa a partir das 15h00

Linha Iida: Hon Nagashino a Tenryukyo, operação suspensa a partir das 16h00

Linhas Tokaido, Chuo e Kansai: trechos entre Ogaki a Toyohashi, Nagoya a Nakatsugawa e Nagoia a Yokkaichi operarão com horários reduzidos

As companhias de trem Meitetsu e Kintetsu também estão com as operações sob observação. A Meitetsu chegou a cancelar alguns horários da linha Nagoia ao aeroporto internacional Centrair.

Consequências no Centrair e ferries

Segundo o levantamento feito pelo jornal Chunichi, no Centrair, até as 11h00 desta manhã de segunda-feira (7), foram suspensos 59 voos domésticos e 22 internacionais.

Em Mie, as companhias de ferries suspenderam suas operações das linhas Tsu ao Centrair, além das linhas que partem de Toba.

Pontos turísticos e de lazer suspendem expediente

Em função do forte tufão, o Aquário Público do Porto de Nagoia, Castelo de Nagoia e Sun Beach Nikkogawa anunciaram a suspensão do expediente desta segunda-feira (7).

Em Toyokawa (Aichi) seria realizada uma cerimônia do Memorial da Paz, para as mais de 2,5 mil vítimas do bombardeio americano na cidade, durante a II Guerra Mundial. Foi suspensa por conta da influência do tufão.

Os espetáculos da pesca usando os cormorões (ukai), desta segunda-feira, tanto de Nagaragawa, de Gifu quanto de Seki (Gifu) foram cancelados. O de Inuyama (Aichi) também foi cancelado nos dois dias: 7 e 8.

Fonte: Chunichi Fotos: Wikimedia