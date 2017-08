Tufão n.º 5: aproximação na região Tokai às 19h e estragos em Mie

O olho do forte tufão n.º 5 deverá se aproximar da região Tokai, especialmente nas 3 províncias de Aichi, Gifu e Mie, depois das 19h00 desta segunda-feira (7).

Antes mesmo de sua aproximação, cidades como Oda-cho e Matsusaka (ambas em Mie), já estão amargando chuvas intensas, de 147mm e 141,5mm, respectivamente.

Além das chuvas intensas, rajadas de ventos já podem ser sentidas nas 3 províncias. Porém, a previsão é de que após as 19h00 e até o amanhecer, o olho do tufão sobre a região, provocará chuvas de 400mm em Mie e de 300mm em Aichi e Gifu. As rajadas de vento ficarão piores, de 30m/s no solo e 35m/s na região costeira.

Tufão n.º 5 já causa estragos em Mie

Em Asahi-cho, por conta da rajada de vento, um homem de 89 anos sofreu lesão com madeira no seu ombro, por estar efetuando trabalho de reforço na janela de sua residência.

Por volta das 14h05, houve deslizamentos nas cidades de Odai-cho e Taiki, ambas em Mie.

A Agência de Meteorologia do Japão alerta para os riscos de enchentes, inundações, maré alta e deslizamentos por causa das chuvas torrenciais e ventos muito fortes.

O Observatório de Meteorologia de Mie informou que emitiu alerta de inundação em Matsusaka, Ise Shima, Kisei e Kishu. Também pede vigilância em outras localidades para os riscos de deslizamentos e inundações.

Fontes: Chunichi, AMJ e CBC Imagens: CBC