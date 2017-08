Tufão n.º 5: 100 mil pessoas sob alerta de evacuação

A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão e as autoridades locais de 6 províncias alertam para os desastres naturais como enchente e deslizamento. O tufão n.º 5, com olho em Itoigawa (Niigata), às 11h00 desta terça-feira (8), traz chuvas intensas e rajadas de ventos fortes em ampla área. Ele deverá se transformar em ciclone extratropical nesta noite. Enquanto isso, ele causa estragos e a AMJ alerta a população para a vigilância.

Ele continua avançando a uma velocidade de 20 metros, em sentido norte de Itoigawa, avançando para o Mar do Japão.

Os índices de precipitação até as 11h00 desta terça-feira foram 332,5mm em Aoi-ku, cidade de Shizuoka (província homônima), 283,5mm em Seki (Gifu) e 263mm em Otsuki (Yamanashi).

Antes do amanhecer desta terça-feira o Rio Ane (Anegawa) transbordou. Com isso, Oikawa-cho (Shiga) teve que dar ordens de evacuação à 417 residências ou 1.267 pessoas. Em Maibara (Shiga) a chuva foi intensa, registrando 264,5mm até a meia-noite de segunda-feira (7).

A previsão é de chuvas intensas e ventos fortes nas regiões sob a área do tufão (taifu). Em Hokuriku, a previsão é de 250mm de chuva, em Kanto Koshin 200mm e Tohoku 180mm. No entanto, há locais em Tokai e Kinki que ainda recebem chuva.

Tufão (taifu) 5: alerta e recomendação de evacuação

Ainda há ordem de evacuação para Kamiishizu em Ogaki (Gifu) para 37 residências, além de recomendação de evacuação para outras cidades de 5 províncias. A soma da população é de 97.725 pessoas, de 38.993 famílias.

Na província de Fukui a recomendação é para as cidades de Tsuruga e na capital.

Em Mie, 108 pessoas de Sakashita, cidade de Iga ainda devem tomar cuidado e procurar abrigo.

Na província de Ishikawa, as cidades que receberam instrução para evacuação são da área de Iburihashi, Kaga e Komatsu, em ampla área por causa da possibilidade de transbordamento do Rio Kakehashi, já que ultrapassou o nível que solicita evacuação da população ao redor.

Os bairros Nanba-cho, Nishikori-cho e Kinomoto, da cidade de Nagahama (Shiga), estão com ordem de evacuação para 485 famílias. Além desses, ainda em alguns pontos do bairro de Hino-cho há ordem de evacuação para 82 famílias.

Na cidade de Tottori (província homônima) há ordem de evacuação para 61 famílias nos bairros de Kawachi e Azo.

As ordens e recomendações de evacuação poderão ser canceladas a qualquer momento. A recomendação é seguir as instruções dadas pelas autoridades municipais.

Fontes: AMJ, WeatherMap, NHK e Yomiuri Fotos: WeatherMap e Yomiuri