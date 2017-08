Tornado em Fukuoka causa danos na cidade

Por volta das 8h30 desta quarta-feira (9), a parede externa da fachada de um prédio se desprendeu. A causa pode ter sido o tornado, segundo o dono do estabelecimento localizado em Hakata-ku, Fukuoka (província homônima).

Segundo a emissora de TV local, ele ligou para o corpo de bombeiros dizendo que a parede do lugar poderia se desprender em decorrência dos fortes ventos. E de fato, aconteceu. A parede externa do terceiro andar se desprendeu, partindo-se no chão.

“Nunca tinha sentido um vento tão forte na minha vida, muito mais (forte) do que um tufão”, declarou o homem. Ele contou que o prédio chegou a balançar por alguns instantes.

Segundo a emissora local e a NHK, o homem não se machucou porque se refugiou rapidamente do local.

Tornado seria a causa do outro incidente?

De acordo com o Asahi Shimbun, um navio pesqueiro virou devido à força do vento na manhã desta quarta-feira. A Guarda Costeira ajudou a salvar o dono que estava dentro dele. O incidente foi em Nokonoshima, que faz parte do bairro Nishi, em Tóquio. Acredita-se que o navio tenha virado por causa das rajadas de vento muito fortes ou por causa de um tornado.

O serviço de meteorologia da capital emitiu o alerta de tornados no período da manhã. Por volta das 9h10, o alerta foi cancelado. Porém, as autoridades alertaram para os ventos fortes, chuva intensa, raios e chuva de granizo.

Vários residentes em Hakata comentaram sobre o tornado no Twitter.

Fontes: Asahi Shimbun, TNC TV e NHK Fotos: TNC TV